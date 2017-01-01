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深度报道
  • 彭博社：比特币已坠落

    12月飙涨31%全年翻倍 比特币“梦回巅峰”

    三年前比特币泡沫破灭的记忆似乎已经远去，如今这一电子货币以全年翻倍的速度宣告归来。单单12月，比特币价格就暴涨了31%，周四成交在975美元左右，离1000美元大关仅一步之遥，离此前创下的最高峰还差1...
  • 共享经济真的让穷人获益了吗？

    共享经济真的让穷人获益了吗？

    Uber、Airbnb、滴滴出行，这些都是科技圈耳熟能详的共享经济的代名词，共享经济确实在很大程度上改善了人们的生活，但是，对于低收入人群来说，共享经济真的让他们获利了吗？低收入人群是共享经济的目标人群吗？
  • 互联网巨头的太空之路

    互联网巨头的太空之路

    “太空极客”是这些年在国外流行着的俚语，大概指的是那些对太空技术有着狂热兴趣，并乐于投入大量时间意图将一些看似疯狂的项目变为现实的人。在这群人中，我们看到了PayPal和特斯拉的创始人埃隆·马斯克，看到了亚马逊创始人杰夫...
  • 传美SEC调查特斯拉是否触犯美国证券法

    传美SEC调查特斯拉是否触犯美国证券法

    北京时间7月12日早间消息，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查，特斯拉是否违反了美国证券法，未能及时披露5月份发生的与Autopilot自动驾驶功能相关的致命车祸。
  • 当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？

    当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？

    当聊到早期项目时，人们经常会问投资人一个问题：“在评价早期 SaaS 创业公司时，投资人会关注什么--指标还是其他方面？” Nakul Mandan 作为 Lightspeed 风投机构的合伙人，在文中解答了人们的疑问。
  • 万科复牌股价恐承压

    万科承认与黑石洽购129亿元商业地产资产 否认涉万科股份交易

    万科今日在港交所发布公告称，与黑石等公司就约129亿元人民币收购地产资产进行磋商，但交易对价不涉及公司发行的任何证券。公告回应了深交所对任职于黑石的万科独董张利平回避董事会投票的质疑。此前港媒爆料万科为保控制权欲购黑石资...

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