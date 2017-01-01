三年前比特币泡沫破灭的记忆似乎已经远去，如今这一电子货币以全年翻倍的速度宣告归来。单单12月，比特币价格就暴涨了31%，周四成交在975美元左右，离1000美元大关仅一步之遥，离此前创下的最高峰还差1...

当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？ 当聊到早期项目时，人们经常会问投资人一个问题：“在评价早期 SaaS 创业公司时，投资人会关注什么--指标还是其他方面？” Nakul Mandan 作为 Lightspeed 风投机构的合伙人，在文中解答了人们的疑问。