据路透社报道，在巨大的企业文化和人事变动中，为了保证还有数十亿美金可卖，雅虎本周初公布了公司的新名字和新董事会主席（勃兰特， Eric Brandt），以及董事会成员人事变动。

当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？ 当聊到早期项目时，人们经常会问投资人一个问题：“在评价早期 SaaS 创业公司时，投资人会关注什么--指标还是其他方面？” Nakul Mandan 作为 Lightspeed 风投机构的合伙人，在文中解答了人们的疑问。