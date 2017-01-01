据新华社，美国总统特朗普23日签署行政命令，正式宣布美国退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定）。特朗普称，退出TPP对于美国工人来说是件“大好事”。白宫发言人斯派塞当天表示，特朗普政府未来将与美国盟友和其...

当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？ 当聊到早期项目时，人们经常会问投资人一个问题：“在评价早期 SaaS 创业公司时，投资人会关注什么--指标还是其他方面？” Nakul Mandan 作为 Lightspeed 风投机构的合伙人，在文中解答了人们的疑问。