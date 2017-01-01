-
债转股开闸 违约债潮起在债转股渐行渐近、过剩行业基本面逐步得到改善后，债市又接连曝出违约事件。 12月...
- 为什么特朗普和希拉里都那么看重美国制造业？
- 英镑大跌至三周新低 英国民调显示“退欧派”阵营扩大
- 中国5月CPI低于预期 PPI增速继续回升
- 万亿不良资产证券化透明交易
- 媒体：沪伦通将于九月宣布
- 德拉吉：英国退欧或拖累欧元区经济0.5%
-
雅虎秀“落幕 ”据路透社报道，在巨大的企业文化和人事变动中，为了保证还有数十亿美金可卖，雅虎本周初公布了公司的新名字和新董事会主席（勃兰特， Eric Brandt），以及董事会成员人事变动。
-
共享经济真的让穷人获益了吗？Uber、Airbnb、滴滴出行，这些都是科技圈耳熟能详的共享经济的代名词，共享经济确实在很大程度上改善了人们的生活，但是，对于低收入人群来说，共享经济真的让他们获利了吗？低收入人群是共享经济的目标人群吗？
-
互联网巨头的太空之路“太空极客”是这些年在国外流行着的俚语，大概指的是那些对太空技术有着狂热兴趣，并乐于投入大量时间意图将一些看似疯狂的项目变为现实的人。在这群人中，我们看到了PayPal和特斯拉的创始人埃隆·马斯克，看到了亚马逊创始人杰夫...
-
传美SEC调查特斯拉是否触犯美国证券法北京时间7月12日早间消息，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查，特斯拉是否违反了美国证券法，未能及时披露5月份发生的与Autopilot自动驾驶功能相关的致命车祸。
-
当我投资早期 SaaS 创业公司时，我关注什么？当聊到早期项目时，人们经常会问投资人一个问题：“在评价早期 SaaS 创业公司时，投资人会关注什么--指标还是其他方面？” Nakul Mandan 作为 Lightspeed 风投机构的合伙人，在文中解答了人们的疑问。
-
万科承认与黑石洽购129亿元商业地产资产 否认涉万科股份交易万科今日在港交所发布公告称，与黑石等公司就约129亿元人民币收购地产资产进行磋商，但交易对价不涉及公司发行的任何证券。公告回应了深交所对任职于黑石的万科独董张利平回避董事会投票的质疑。此前港媒爆料万科为保控制权欲购黑石资...
-
创业
-
尽管弹劾案尚未在国会表决，谁来接棒朴槿惠已成为韩国政局的最大悬念。
-
-
-
-
离岸人民币今日再度大涨“飙车”，在过去约一小时里大幅上涨近400点，连破6.88、6.87、6.86、6.85四道关口。离岸人民币现报6.8497元，日内涨约350点。
-
-
-
-
对 GoPro 来说，2015年是令人沮丧的一年。目前，公司正重新调整业务重点，把未来压在软件、新用户以及运气上。
-
-
-
-
明天凌晨的半决赛，注定将是本届欧洲杯最为火星四射的一场球：锋线无敌且携主场之利的法国队，应战均衡稳定只丢一球的德国队，绝对是提前的决赛水准。
-
-
-
-
“报复之夏”说来就来。伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场爆炸已是自去年7月以来，在土耳其发生的第八宗恐怖袭击事件，恐怖袭击频度和强度的上升正在加剧土耳其的不安。人头攒动的游行民...
-
-
-