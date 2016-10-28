人民币或创811新汇改以来最大单月跌幅

央行旗下媒体《金融时报》昨日刊文称，近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。市场普遍认为，美元走强是本轮人民币汇率贬值的直接推手，而无关中国的经济基本面抑或人民币汇改进程。再加上美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值的空间不大。

兴业证券王涵此前称，中期人民币没有长期贬值的基础，但短期人民币仍有一定的贬值压力。尤其值得关注的是，近期央行的态度似乎出现一些微妙的变化。10月13日之前，人民币相对美元的贬值是伴随着人民币相对一篮子货币的升值，这意味着央行更多是跟随贬值。而10月13日之后，人民币相对美元与人民币相对一篮子货币是同时贬值的，这意味着央行可能开始考虑主动释放贬值压力，以提前应对季末年初海外的不确定性以及国内的季节性换汇带来的贬值压力。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/270211