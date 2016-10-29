加息概率升破70% 《华尔街日报》警告联储不会提前承诺行动

三季度美国 GDP 意外强劲增长，市场预计 美联储 今年12月加息概率超过70%。但资深观察人士警告，别指望 美联储 会提前释放明确会加息的承诺。

之所以这样推测，Hilsenrath有三个理由：

美联储努力让市场预期达到当前这种健康的水平，联储官员希望保持这样，他们愿意由明确指引转向软性指引。

美联储设法避免给出明确日期的指引，将指引联系到数据和经济上，不愿联系到特定时间的特定事件或者做出这类承诺。

如果美联储又一次在声明中提到“下次会议”这种说辞，会让市场以为，只要美联储用这种说法就即将会有一次加息，存在其他某个时候加息反而令市场意外的风险。

本周五稍早公布的美国三季度GDP初值年化环比增长2.9%，是二季度增速的两倍多，创2014年第三季度以来最高单季增速。美国经济季度增速自去年第三季度以来从未超过2%，过去三个季度曾两次低于1%。

当天同时公布了美联储关心的一项通胀指标。三季度美国个人消费支出(PCE)年化季环比初值增长2.1%，增速低于预期的2.6%，二季度增长4.3%。但三季度核心PCE年化环比初值增长1.7%，高于预期1.6%的增速，二季度增长1.8%。

数据公布后，联邦基金期货交易数据显示，市场预期今年年末美联储加息概率超过74%，明年3月加息概率接近78%。

来源：，华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/270371