秦皇岛动力煤价直逼700元 媒体称发改委要求明年长单限价

截止10月26日，素有“煤炭价格风向标”之称的环渤海动力煤价格指数(BSPI)报收于593元/吨，环比已连涨17周，再次刷新年内最高纪录，同比上涨了54%。24个港口规格品种全线上涨。

据中国煤炭运销协会数据，截止10月30日，秦皇岛港5500大卡低硫动力煤平仓价格涨至每吨660-670元，为2012年7月以来的最高水平。同时，港口库存升至425.5万吨。

路透周一对27日会议的详细内容报道称，发改委要求中国神华等各大矿商在2017年供应合同中将价格限制在当前或更低水平。据路透测算，发改委要求的价格相当于5500大卡煤炭每吨660元、5000大卡煤炭每吨600元。

煤价如同“脱缰的野马”

“煤价并不是个别部门希望不涨就能不涨的，目前的涨势很难控制。”一位长期关注煤炭市场的业内人士对界面新闻如此表示。

中国今年严格执行煤炭去产能政策，全国关闭数千座矿山。前9个月，全国煤炭产量24.6亿吨，同比下降10.5%。截至9月底，煤炭行业退出产能任务量已完成80%以上。发改委25日表示，2016年全年过剩产能退出任务有望提前完成。

受此刺激，缺货情况重现市场，煤价今年一路上涨。自从7月去产能加速以来，煤价加快上涨，个别地区和一些电力、钢铁企业供应出现偏紧的情况。

至于近期煤价在发改委推出多种措施后依然上涨的情况，价格指数发布机构、秦皇岛海运煤炭交易市场撰文分析称，煤炭产能释放所形成的产量增量低于预期、环渤海港口本周长时间封航导致煤炭外运受阻、公路铁路运输价格上涨、大煤企上调市场价格、南方水电表现较弱等因素再次推高煤炭价格，促使本报告期环渤海地区动力煤价格和价格指数涨幅扩大。

市场普遍看好短期前景

目前，市场普遍对煤价短期前景持乐观态度。上述业内人士对界面新闻表示，“对于产能释放，部分大型煤企也仍然持谨慎态度。且随着马上进入采暖季，需求还将增加，煤价有望继续上涨。”

招商证券分析师卢平、沈菁预计，短期煤价调整十三五年度弱均衡，维持煤价N字走势判断。

海通证券吴杰、李淼认为，煤炭淡季工业需求不错，今年供需已反转，库存虽有回升，但仍处历史低点，此段时间本就是补库存时期，价格的持续上升已经导致煤电企业地位逆转。由于先进产能释放较慢和非法产能的减少，今年的供需矛盾发生了较大变化，尽管管理层已多举措增加供给，但短期效果仍不明显，短期煤炭仍将维持强势格局。

来源：华尔街见闻 http://wallstreetcn.com/node/270650