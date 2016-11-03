按兵不动之后 市场几乎确信美联储12月加息

稍早由于大选不确定性下跌的美元指数，在美联储会议纪要发布之后收窄跌幅，现小幅上涨0.05%，报97.44。

黄金和美债价格回落，油价及美股扭转此前跌势，在FOMC纪要发布后半小时里，道指回到18000点上方，纳指站上2100点。

（图片来自ZeroHedge）

美联储在11月会议上维持联邦基金利率0.25%~0.5%不变，但称加息概率进一步增加，强调未来会以缓慢方式加息，并认为年初以来通胀有所增加，基于市场的通胀预期在上升，并对通胀回升至2%的目标抱有信心。

9月会议以来，多项经济数据表现不错。其中核心PCE物价指数9月同比增长1.7%，较年初有所增加，该通胀指标最受美联储重视。美国三季度实际GDP初值年化环比增长2.9%，较二季度的1.4%大幅攀升。

市场目前将目光投向将于周五公布的10月非农数据，虽然9月非农就业增加不及预期，但劳动力参与率在增加。西北互助保险（Northwestern Mutual Life Insurance）财富管理部门的首席投资策略师Brent Schutte认为，最重要的莫过于劳动力参与率。

此外，鉴于11月8日美国将进行总统大选，市场普遍认为美联储下个月的决定将与选举结果有关。咨询公司Seaport Global Holdings国债交易和策略总经理Tom di Galoma认为，FOMC声明显示，在决定12月是否加息之前，美联储正在等待大选结果。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/271326