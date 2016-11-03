苹果可折叠专利曝光，iPhone8或成为“技多不压身”的潮品？

据PatentlyApple网站报道，一项采用了碳纳米管的可弯曲或可折叠的手机专利技术正式曝光，而这项专利的拥有者正是苹果。碳纳米管可以形成可弯曲的信号路径，在使用中手机可以沿着铰链自由弯曲，而不会破裂和受损。

据nanoscience.com网站的介绍，这是由碳形成的管状材料，由于原子之间的结合非常强，因此很独特。

这项专利可以制作出可弯曲的电路板，从而应用到智能手机和平板设备上。目前，我们已经有相对灵活的手机显示屏，但其他组件如果使用时不小心被弯曲，就会被损坏。苹果因此描述了存在于该专利中的问题：

“在某些情况下，可能难以令人满意地将应用电路安装在电子设备中。柔性应用电路通常具有很大的弯曲度，操作设备时可以经受大量的弯曲和非弯曲循环。如果不小心，将柔性应用电路将弯曲得太多。这可能导致柔性应用电路上的信号线的破裂和不稳定性。虽然可以控制施加在柔性应用电路上的弯曲量，从而降低破裂的可能性并提高稳定性，但这可能会影响人们对柔性应用电路的期望值。

关于可折叠专利的信息，PatentlyApple网站在2013年的时候，就在欧洲专利申请平台发现了这一技术。2014年的时候，又在欧洲专利申请平台发现了相关内容。

当时，这一专利被命名为“拥有碳纳米管应用电路的电子设备”（Electronic devices with carbon nanotube printed circuits）。为了保密，最初苹果是使用一个工程师的名字命名的，直到正式获得该专利后才进行了更换。

随着新专利的彻底曝光，具有可折叠或弯曲功能的iPhone8似乎离我们越来越近。但这也并不意味着，在iPhone8中就一定使用这一发明。毕竟还有很多问题需要去克服，比如电池。

此前，华尔街见闻曾报道，有外媒援引知情人士称，苹果公司暂定将所有5.5英寸、5英寸和4.7英寸型号的下一代iPhone都配上玻璃后盖，不再使用当前iPhone的金属外壳。

在MacRumor网站上，还可以看到关于iphone8的其他配置情况。如OLED显示屏、A11处理器、前置摄像头、没有home键、快充功能等。

这样看来，iPhone8给消费者制造了一定的想象空间。然而毫无疑问的是，这种创新方向是对的。

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