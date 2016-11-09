特朗普赢得美国大选 全球市场大崩盘

特朗普选票数已正式超过270票大关，赢得大选！特朗普一路高歌猛进，在强势拿下三大关键摇摆州佛州、俄亥俄、北卡后，更是一举拿下一度胶着的宾州，并以明显优势收尾威斯康星州和爱荷华州。

墨西哥比索跌至历史新低，美元兑墨西哥比索一度涨约13%。美元/日元一度跌破102日元关口。美元指数一度跌幅扩大至1.8%，创8月以来最大跌幅，目前跌1.3%。澳元/美元日内一度跌逾4%，为英国6月脱欧来的最大日内跌幅。

全球股市全线跳水，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货均一度触及熔断，道琼斯期货一度跌800点。标普500股指目前跌3.4%，纳斯达克期指目前跌3.8%，道琼斯指数期货目前跌2.77%。

日经225指数午后开盘跌5.5%，至三个月低位，现跌幅小幅缩窄至4.16%。香港恒生指数跌2.79%。MSCI新兴市场股指一度跌3.2%，创6月24日以来最大跌幅。美国10年期国债收益率跌10个基点，创英国脱欧来之最大跌幅，报1.74%。

现货黄金一度大涨4.3%，突破1330美元/盎司，现报1318.11。WTI跌1.67%。布伦特原油跌1.59%。现货白银一度涨3.5%，突破19美元/盎司，现报18.78。

沪指跌0.62%。深成指现跌0.61%，创业板跌1.23%。尤其引人注目的是，有一只叫“川大智胜”的股票神奇的大涨了逾6%，另一只股票“西仪股份”，随着大选结果的陆续公布，则大跌近9%。离岸人民币兑美元上涨0.2%或约170点，现报6.7803元，接近收复6.78关口。

特朗普入住白宫 对中国意味着什么？

据国泰君安宏观团队分析，特朗普的对外经济政策以贸易保护主义为核心，其若当选将对全球经济带来不利影响。全球经济增长可能下滑，通货膨胀可能被推高，与美国有着大额的贸易顺差的国家（尤其是中国和其它亚洲经济体）的贸易盈余将减少。

或加大中国经济下行压力。两位候选人的对华贸易立场都比较强硬，相比之下特朗普更为激进。特朗普主张认定中国为汇率操纵国，并对中国进口商品征收 45%的高关税。中美是世界上最重要的双边贸易伙伴，合则两利，斗则俱伤，我们认为，即使特朗普当选，中美全面贸易战的可能性也不大，但局部贸易战则可能 爆发。

或加大人民币贬值压力。特朗普当选预计很难改变美联储的加息进程，但可能加剧中国资本外流，从而加大中期人民币贬值压力。特朗普主张削减企业所得税和对迁回海外利润的美国企业仅征低税，可能会吸引美国海外资金更多地回归国内，加剧中国资本外流。

利空风险资产，利好避险资产。以华尔街为代表的金融业是民主党候选人希拉里的忠实拥趸，如果特朗普最终当选，资本市场可能会“用脚投票”，此前积累的风险可能会集中爆发。以美股为代表的风险资产很可能大幅度回调，而以黄金和日元为代表的避险资产将迎来新的上涨空间。

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来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/272398