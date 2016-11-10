再度刷新逾六年新低！人民币中间价连续第五日下调

张瑜指出，人民币维持稳定是有基础的，毕竟人民币一篮子货币已经基本调整到2014年跟随美元被动升值之前的位置，当前位置基本算是一个合意区间，或者说经济基本面因素再论，至少由于汇率制度造成的价格扭曲已经基本调整到位。

加息依然是美元的主旋律，目前看不到货币政策转向的迹象和必要，12月加息落地依然是大概率事件，人民币短期有压；美元100-101，人民币6.8-6.82各自都是十年压力位，难突破，央行控风险的底线不会松，中期无需过度担忧。

昨日特朗普拿下关键摇摆州佛罗里达后，离岸人民币兑美元开始暴跌。

随着特朗普在大选中胜出，美元昨日上演“V型”反转，一度跌穿96，不过午后开始强势攀升，突破98整数关口，离岸人民币兑美元随之大跌。

对于特朗普当选对人民币走势的影响，有分析师提到，短期来看，特朗普胜选，短期恐慌情绪将引发资本流出美国，同时其主张的积极财政、贸易保护显然支持美元走弱，这对人民币是一大利好。

然而，资深外汇分析师韩会师认为，事情恐怕没有这么简单。影响人民币对美元双边汇率走势的主要有三个因素：一是国际市场美元走势；二是国内的结售汇格局，即究竟是顺差还是逆差，而结售汇格局的背后则是人民币的升贬值预期；三是监管当局对于人民币走势的态度。

假设美元将在特朗普当选后下挫，此时后两个因素将直接决定人民币的走势。但人民币的升贬值预期和监管当局的态度二者之间是彼此影响的，如果多数投资者认为监管当局对人民币贬值持开放态度，那么贬值预期就会得到强化，结售汇逆差将有扩张压力，此时即使国际市场美元走弱，人民币对美元也未必能够升值。

更严重的是，一旦对人民币贬值持谨慎态度的投资者看到“美元指数下跌，但人民币对美元双边汇率却没有回升”这种情况，这些本来比较谨慎的投资者也会加入悲观者的阵营，从而进一步增大境内市场的购汇压力。

因此，虽然随着特朗普的当选，美元指数可能出现一定的下行压力（只是可能），但对于人民币市场而言，一旦监管当局不能有效引导市场预期，人民币的贬值压力未必能够得到有效缓解。