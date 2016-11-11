媒体：深港通21日启动

上述高管还表示，其内地母公司已收到通知并内部知会各部门主管，通知要求证券及期货交易和研究等主要部门在未来一周内进行最后内部运作测试并作出修正，中港两地已设专责部门监察运作和沟通。

香港行政长官梁振英10日上午在“聚焦深港通内地与香港资本市场论坛”上致辞时表示，预计深港通将于短期内开通。

港交所行政总裁李小加10日在同一论坛上也表示：“深港通具体哪一天开通还有待公布。目前市场各方正各就各位，等待发令枪响。”

据新浪财经，李小加同日还称，“但枪不在港交所手里，监管当局肯定会实时的公布消息，之前说过我们希望在一个星期天，我们也做好了几个星期天的准备，希望监管当局会给业界一些时间准备，请大家静候佳音。”

香港《信报》上述报道称，“枪”在中国证监会手上。

安信国际证券研究总监韩致立10日称，结合两地监管层考虑及两地交易所就深港通开通系统测试进展顺利，预计11月28日、12月5日将是开通的热门日子，对应公布时间为本周末（11月12-13日）及下个周末（11月19-20日）。

深港通开通在即，券商在“抢跑”。据《证券日报》昨日报道，11月7日起，已有海通证券、国信证券、招商证券、渤海证券、华西证券等启动账户开立业务，开始受理深港通下港股通业务交易权限的申请。

“抢跑”的不止券商，还有基金公司。中国证券报11日报道称，目前共有18家基金公司正式收到批文，分别为博时、创金合信、华宝兴业、景顺长城、南方、申万菱信、招商、富国、广发、大成、银华、天弘、嘉实、华夏、上投摩根、前海开源、易方达、民生加银基金。

据《证券日报》，深交所联合中国结算深圳分公司决定技术先行上线，于2016年11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，同时要求拟首批开通深港通下港股通业务的参与人于11月20日前完成相关技术系统的上线。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/272914