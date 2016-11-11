人民币中间价六年来首次跌破6.8 离岸跌破6.84

民生证券研究院执行院长 管清友 指出，新汇率机制下，美元指数和人民币存在联动关系，美元指数100~101对应中间价6.80~6.82。因此人民币贬值顶点在6.8-6.82，年内很难突破这个十年压力区间。

资深外汇专家韩会师日前撰文指出，人民币6.80关口比6.70更容易跨越，很大的原因可能就在于10月以来资本外流规模并没有伴随人民币的贬值呈现增大趋势，这与7月份人民币挑战6.70时结售汇逆差高速扩张的情况正好相反。此处是“外流规模”，而不是“外流压力”。

虽然6.80对于人民币来说不是一个难以跨越的门槛，但需要注意的是，10月以来，美元指数完成了一波冲高回落到强劲反弹的行情，与此同时人民币对美元双边汇率则基本处于贬值通道，人民币对美元“易贬难升”的市场形象得到了进一步强化。 作为投资者，其对人民币的后市贬值空间可能会进一步持“开放”态度，在这种情况下，监管者需要密切关注资本外流“规模” 背后的资本外流“压力”。

特朗普胜选后 人民币怎么走？

对于特朗普当选对人民币走势的影响，此前有分析师提到，短期来看，特朗普胜选，短期恐慌情绪将引发资本流出美国，同时其主张的积极财政、贸易保护显然支持美元走弱，这对人民币是一大利好。

然而，韩会师指出，虽然随着特朗普的当选，美元指数可能出现一定的下行压力（只是可能），但对于人民币市场而言，一旦监管当局不能有效引导市场预期，人民币的贬值压力未必能够得到有效缓解。

市场观点普遍认为，12月将是美元和人民币的关键期。如果维持现行基本面不变，12月加息或以势在必行，支持美元进一步走强。

据一财，当前仍有三大因素将形成人民币年内中长期支撑：一是即使美联储12月加息，但此后进一步加息的前景并不乐观；其次，中国央行近期也意在维持稳健的货币政策；第三，中外机构普遍认为，汇率的一大支柱--经常账户（即贸易）不存在问题，另一大支撑--资本账户，虽然家庭换汇仍使得汇率承压，但企业资本流出的动能将逐步减小，更不排除外资不断配置人民币资产的可能性。

星展集团经济学家Nathan Chow称：“人民币可能会由于特朗普当选而承压，市场上存在对中国出口受损的投机情绪。”Nathan同样认为美国利率可能会上涨。

高盛分析师Timothy Moe等在今天发表的报告中写道，维持在岸人民币兑美元今年底至6.8的预测，料2017年底贬至7.3，体现了持续且显著的资本外流压力。

汇丰证券指出，人民币在近期内会相对有抗跌力，因环球市场对特朗普当选美国总统而做出避险反应。然而，一旦特朗普计划就中国进口货物收取45%关税，上述的情况则只会是短暂的。在美国大选前，汇丰证券预测人民币兑美元在今年底约在6.8的水平，明年则将有更多的贬值空间，但目前则需有更清晰的关于特朗普政策及中国方面的可能反应以做判断。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/272937