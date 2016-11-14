连跌七日！人民币中间价刷新近六年半新低

周一，人民币中间价连续第7个交易日走低，刷新上周五刚刚创下的六年多最低水平。美元则延续上周涨势。

人民币中间价报6.8291，较上一交易日大幅下调176点。这是自10月以来中间价第12次创下六年最低值。人民币中间价上周五报6.8115，逾六年来首次跌破6.80。 离岸人民币对美元（CNH）震荡走低，盘中下跌107点，现交投于6.8333。 人民币进一步贬值的重要压力来自美元的持续走强。兑一篮子主要货币的ICE美元指数亚市早盘直线拉涨，涨幅0.65%，一度冲高至99.60，刷新9个月新高。美元上周五连阳，单周涨逾2%，为一年来最大周涨幅，上周五升至99.13，创9个月最高。 而CFETS人民币一篮子汇率指数上周则呈现上涨态势。据国家外汇交易中心数据，截至11月11日，CFETS人民币汇率指数为94.33，按周涨0.55。