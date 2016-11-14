连跌七日！人民币中间价刷新近六年半新低

周一，人民币中间价连续第7个交易日走低，刷新上周五刚刚创下的六年多最低水平。美元则延续上周涨势。
人民币中间价报6.8291，较上一交易日大幅下调176点。这是自10月以来中间价第12次创下六年最低值。人民币中间价上周五报6.8115，逾六年来首次跌破6.80。
离岸人民币对美元（CNH）震荡走低，盘中下跌107点，现交投于6.8333。
人民币进一步贬值的重要压力来自美元的持续走强。兑一篮子主要货币的ICE美元指数亚市早盘直线拉涨，涨幅0.65%，一度冲高至99.60，刷新9个月新高。美元上周五连阳，单周涨逾2%，为一年来最大周涨幅，上周五升至99.13，创9个月最高。
而CFETS人民币一篮子汇率指数上周则呈现上涨态势。据国家外汇交易中心数据，截至11月11日，CFETS人民币汇率指数为94.33，按周涨0.55。
含央票在内，中国央行公开市场今日净投放900亿元。央行今日将进行1050亿元7天期逆回购操作、650亿元14天期逆回购操作，今天将有900亿逆回购到期，此外还有100亿央票到期。
中国人民大学重阳金融研究院首席经济学家何帆、社科院世经政所博士朱鹤、中国人民大学重阳金融研究院研究助理李蕊近日联合发表署名文章，齐齐发声：本轮人民币贬值压力主要来自于外部，不必过度恐慌。短期来看，应关注美联储加息可能引发的市场震荡；长期来看，央行应该继续加快汇改，让人民币汇率尽早实现自由浮动，从根源上消除贬值预期。
路透社援引摩根士丹利华鑫报告称，特朗普时代人民币汇率将面临更大挑战。一方面因为中美之间贸易摩擦的概率会大大上升，中国的贸易顺差可能下降；另一方面，美国经济如果在特朗普的基建和减税政策下走强，美联储货币政策正常化的步伐可能会更加坚决，这会导致新兴市场国家本币贬值和资本外流的压力加大。
特朗普竞选时曾多次明确提到中国的出口造成美国失业率上升，并甚至建议把中国列为 汇率操纵国，并对所有中国进口产品征收45%的关税。
资深金融市场研究员、高级经济师韩会师表示，目前来看，如果任由市场力量发挥作用，由于企业很难主动改变“积极购汇、消极结汇”的财务运作模式，除非有外力介入主动控制即期汇率的波动幅度，否则6.90的到来真的不是什么难事。
“今年黑天鹅太多，市场的预期都紊乱了。”华融证券首席经济学家伍戈称，“未来人民币走势有待进一步观察。”
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来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/273368