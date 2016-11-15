媒体：恒大再斥20亿元增持万科 A股持股比例升至10.16%

188亿元之后，万科股权之争仍在继续。
据香港《明报》，联交所数据显示，恒大于11月10日再买入7366.4万股万科A股，以当日平均股价计算，涉及逾20亿元；持有万科A股的数量增加至9.88亿股，A股持股量升至10.16%，相当于万科A+H总股本的8.94%。
（图片来自《明报》）
10日，恒大集团公告称，在8月16日至11月9日在市场上进一步收购约1.6亿股万科A股，连同前收购，持有的万科A股数量已经达到9.1亿股，占万科已发行股本总额约8.285% ，共耗资人民币187.7亿元。
这意味着，在短短三个月之中恒大已经斥资逾200亿元人民币收购万科A股。
恒大的连连出手引发业内人士不断猜测，《明报》援引财经圈人士称，恒大可能仍在通过不同方式继续扫货，拥有的万科股份甚至可能达到了15%。若属实，该比例已经逼近华润的15.24%。
万科现涨近6%。
此外，今日开盘后，恒大概念股集体拉升，栋梁新材、积成电子涨逾6%，国民技术涨5%。
上周五，深交所宣布对“恒大系”相关账户采取监管措施，因其对万科A等个股有异常操作。此后，恒大人寿称已在11月增持了此前五个“买而不举”股--栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子和金洲管道，并自愿锁定六个月。
来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/273624