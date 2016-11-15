媒体：恒大再斥20亿元增持万科 A股持股比例升至10.16%

这意味着，在短短三个月之中恒大已经斥资逾200亿元人民币收购万科A股。

恒大的连连出手引发业内人士不断猜测，《明报》援引财经圈人士称，恒大可能仍在通过不同方式继续扫货，拥有的万科股份甚至可能达到了15%。若属实，该比例已经逼近华润的15.24%。

万科现涨近6%。

此外，今日开盘后，恒大概念股集体拉升，栋梁新材、积成电子涨逾6%，国民技术涨5%。

上周五，深交所宣布对“恒大系”相关账户采取监管措施，因其对万科A等个股有异常操作。此后，恒大人寿称已在11月增持了此前五个“买而不举”股--栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子和金洲管道，并自愿锁定六个月。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/273624