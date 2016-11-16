市场如今认为美联储几乎100%会在12月加息

最新CME联邦基金利率期货所反映的市场预期显示，截至目前，交易员们认为，美联储12月宣布加息的概率达到90.6%，稍早一度高达94%，是今年从未见过的最高水平。

预期转变的原因很简单：特朗普宣布的高额财政支出计划可能推动美国经济和通胀走高，从而导致美联储加快加息步伐。

受此影响，美国30年期国债收益率本周一盘中触及3%，为2月以来首次。五年期通胀掉期显示，投资者预计通胀将升至2.03%，这将是2014年来的最高水平。

就连美国波士顿联储主席Eric Rosengren也在15日称，若财政刺激加大力度，我们可能会以更快速度收紧政策。市场估计12月加息似乎是合理的，除非出现特别悲观的消息。

Eric Rosengren今年有FOMC投票权，其在9月会议“倒戈”，立场转向鹰派。

美联储二号人物、副主席Stanley Fischer近期也释放了鹰派信号。他上周五称，经济增长前景看起来足够强劲，接近就业和通胀目标，这允许美联储继续推动缓慢加息进程，接下来有很大可能会加息。

美联储将于12月13日、14日举行货币政策会议。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/273866