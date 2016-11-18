人民币跌势不止：在岸一度跌破6.89 离岸跌破6.91

在昨晚耶伦鹰派讲话后，美元继续上涨，人民币则继续下滑。

在纽约时段 美联储 主席耶伦发表鹰派讲话后，美元指数大涨至100.94创13年新高，推动离岸人民币对美元大跌并刷新纪录低点。当前美元指数涨0.22%报101.22。

稍早公布的人民币中间价报6.8796，为连续第11天下调，创2005年6月来最长连跌纪录，较上日下调104点，较上日夜盘下调76点。这11天内，中间价累计下调幅度达1.9%。

截至当前，在岸人民币兑美元下跌0.26%报6.8897，稍早一度跌破6.89；离岸人民币在昨日刷新历史低点后，当前跌破6.91关口。

在当地时间周四公布的听证会演讲稿中，耶伦表示，如果未来数据能提供持续靠近美联储目标的进一步证据，相对较早加息可能成为适宜之举，利率太久维持不变可能刺激过度的风险偏好。

耶伦的讲话被市场解读为倾向早些收紧货币的鹰派言论。在她讲话后，美元汇率急剧上涨，美元对其他主要货币汇率普遍走高。离岸人民币兑美元纽约尾盘跌幅超过110点，刷新盘中纪录低点至6.9017元。

对于近期人民币在岸、离岸、中间价汇率全线下挫，分析师普遍认为，主因仍是海外市场美元走强，人民币相对一篮子货币仍然保持稳定。

业内看法不一

对于人民币近期的下行，行业人士看法存在较大分歧。

社科院学部委员余永定认为，如果人民币具有贬值压力，应该尽快释放而不是缓慢释放这种压力，缓慢的贬值并不能消除贬值预期，反而会阻碍资本市场改革措施。

因此，应该早下决心，实现汇率的市场化，这样资本管制的压力也会相应减轻。

大成基金首席经济学家、央行金融研究所前所长姚余栋则指出，美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值，如果再有英镑和日元的反弹，则人民币会升值。

“不要赌人民币会持续贬值，那是不可能的事情”，姚余栋告诫称，“人民币已经是SDR货币，它的国际货币属性会越来越增强，跟我们的实体经济会逐渐脱离”。

持续减持美债

美国财政部昨日公布的最新数据显示，截至9月，中国所持美债降至1.16万亿美元，创2012年9月来新低，较前值下滑281亿美元，为连续第5个月减持。

《人民日报海外版》刊文称，在人民币兑美元汇率持续走弱的背景下，一些市场人士将中国减持美债与维护人民币汇率稳定相联系，并下调了人民币汇率预期。

对此，报道援引专家指出，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变。

文章强调，美元不是判断人民币的唯一标尺，抛美债不应与汇率过度联系，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变。

文章称，分析人士指出，货币坚挺与否最根本是看一国“自身经济能否实现高质量的可持续发展”，如今经济企稳向好迹象更明显，大宗商品价格回升，“中国经济中一个个看似不大但却十分重要的新变化，正汇聚为人民币长期坚挺的底气。”

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/274345