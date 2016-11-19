排放丑闻后大众汽车“痛定思痛”：裁员3万人 向电动汽车转型

经历了“排放门”丑闻后，股价暴跌，面临巨额罚金，“痛定思痛”的大众要进行战略调整了。

据CNN报道，大部分裁员--削减2.3万个工作岗位--是在德国本土。路透报道称，大众品牌通过此次裁员预计每年将节省37亿欧元。

由于需要支付数十亿欧元来收拾排放造假丑闻的“烂摊子”，大众汽车试图通过裁员来节省开支，作为提振盈利计划的一部分。

不过，在裁掉传统岗位的同时，大众汽车旗下的大众品牌通过投资电动汽车，将创造9000个新的工作岗位。

大众汽车已就裁员计划与工会达成协议。目前，大众汽车在全球范围内有超过61万员工。

“排放门”不断发酵 大众“失血不止”

2015年9月，美国环境保护署指控，德国大众汽车集团在所产的柴油车内安装非法软件、故意规避美国汽车尾气排放规定，而部分车辆的实际污染物排放量最高可至法定标准的40倍，违反了美国《清洁空气法》。

大众随后承认造假，并且在企业内部调查中发现，大众旗下超过80万辆车的二氧化碳排放数值涉嫌造假，其中包括一款汽油车型。

今年6月末，大众同意与美国环保署等监管机构和消费者达成民事和解，和解金高达147亿美元，创下了美国汽车业史上最高民事和解金记录。

8月，大众又追加了给予经销商的赔偿，和解金总额可能已达到165亿美元。除了付出巨额和解金，大众还召回了48.2万辆安装排放欺骗装置的柴油汽车。

不过，9月，参与开发柴油发动机的大众工程师James Liang认罪，同意与美国司法部合作，协助调查大众柴油汽车排放造假丑闻。大众“检测门”丑闻的代价可能不止165亿美元。据悉，大众已为此丑闻拨备合计183亿美元。

自去年9月曝出排放丑闻以来，大众汽车股价已下跌近30%。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/274427