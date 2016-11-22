终止万达借壳后 绵石投资一字涨停

在昨日晚间披露万达商业终止借壳后，今日绵石投资一经复盘，股价竟然一字涨停，报15.74元，截至目前成交近4000万元。

绵石投资21日晚间发布 公告 称，本次重大资产重组的交易对方为万达集团，拟以发行股份购买资产的方式，购买大连万达商业地产股份有限公司的全部股权，同时置出公司部分原有资产。经相关各方反复讨论协商， 未能就本次重大资产重组的时间安排达成一致，决定终止筹划本次重大资产重组事项。 明日（22日）开市起复牌。

回溯公告，绵石投资自9月26日起停牌，停牌前收报14.31元人民币。而万达商业于9月20日方才正式从港交所退市。仅仅相隔6天的时间，也使得市场惊叹万达商业回A股的诉求如此迫切。

而绵石投资昨日的公告则正式宣告，万达商业酝酿数月的回归A股首次尝试以失败告终。

证券时报指出，分析称，绵石投资为典型的壳公司，最近一段时间有些上市公司停牌宣布重大事项失败，股价依然会上涨，主要还是资源稀缺。

万达：借壳和IPO仍同时运作

早在今年3月，万达商业发布公告称，该公司控股股东正初步考虑就H股进行全面收购要约。8月15日，万达商业举行临时股东大会，就退市议案进行表决。据媒体报道，基于初步投票结果，万达商业股东已批准从港交所退市的计划。

万达商业要重回A股有以下两种选择，一是借壳，二是IPO。从时间上来看，借壳上市或需要1年左右，但“好壳”可遇而不可求，而IPO则通常需要2~3年的时间。

此次万达商业借壳绵石股份告吹，据澎湃，万达相关人士表示，对接盘说法并不知情，目前对于上市万达还是采取借壳和IPO同时的运作模式进行中。此外援引分析人士称，由于万达体量巨大，寻找适合的壳是一个难题，而目前证监会IPO审批加速，不排除其更积极推进直接上市的方式。

华尔街见闻此前介绍，证监会核准IPO的速度明显加快。从IPO批文下发节奏来看，今年前10个月基本保持在平均每月两批次的发行节奏，而月均筹资规模维持匀速增长的趋势。而进入11月以来，频次则升到3次。按照11月份的速度，消化IPO排队企业大约需要一年半时间。

来源：华尔街见闻http://wallstreetcn.com/node/274964