特朗普呼吁苹果回归美国 承诺“给予大幅减税”

特朗普称，“我接到了苹果CEO 库克的电话，然后我说：'Tim， 对我来说真正的成就之一，就是当苹果回到美国建设庞大的工厂，不只是一座，而是许多座。 不是像现在这样去中国，或是越南，而是就在这里制造你的产品。'”

特朗普称库克表示理解，他接着提到了“刺激性的计划”，包括“大幅减税”和“放松监管”，以吸引苹果重回美国。

特朗普称，“我们会为你（苹果）创造动力。我们将对企业大幅减税，我们将摆脱监管。无论是你是自由派还是保守派，我都能向你证明监管的荒诞，这些束缚企业的监管政策应该全部废除，否则企业将难以创立和扩张。”

事实上，苹果的“返美”已不是空穴来风。据媒体11月18日报道报道，苹果已在考虑将生产线搬迁至美国，苹果供应商鸿海（富士康母公司）已经开始研究将生产线转移到美国的问题。

媒体援引消息人士透露称，“今年6月，苹果已经向富士康、和硕联和提出要求，让它们研究在美国制造iPhone的问题。富士康已经遵照要求行事，和硕联和拒绝起草类似的计划，因为公司担心成本过高。”有分析称，在美国制造iPhone成本会增加1倍多。

而苹果之所以利润丰盈，原因就在其“定价最大化、生产成本最小化”。据Strategy Analytics最新研究，尽管iPhone销售不断下跌，苹果三季度获得的利润份额创纪录新高。

Strategy Analytics称，2016年三季度全球智能手机利润总共高达90亿美元，而苹果主导并获得了全球智能手机利润的91%，即相当于81.9亿美元，创下纪录新高。

“苹果定价最大化，生产成本最小化的能力令人叹服，从iPhone中获得源源不断的利润，”Strategy Analytics主管Linda Sui称，“华为、Vivo和OPPO是仅次于苹果的利润最大的智能手机厂商，但他们还远远落后于苹果。”

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/275622