深港通将在12月5日正式开通

公告如下：

一、今年8月16日中国证监会、香港证监会发布联合公告以来，两地监管机构在启动深港通的准备工作上通力合作。目前，深港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。

二、中国证监会、香港证监会已就深港通项目涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了监管执法合作备忘录，以加强双方执法合作，采取有效行动，打击各类跨境违法违规行为，维护深港通正常运行秩序，保护投资者的合法权益。