人民币的年关战：离岸涨破6.87 央行大幅提高中间价

进入12月后，人民币一改全年疲态，继昨天强势收复6.88关口，创11月中旬以来最高收盘价后，离岸人民币（CNH）今日继续上涨，一度涨破6.87，至6.8688。

央行今天也将人民币中间价大幅上调164点至6.8794，为11月22日以来最强。 昨日16:30收盘报6.8949，夜盘收报6.8865。

其实，近期监管部门已经出台了一系列措施，寻找并填补资本项下不合规流出的漏洞。不过目前个人购付汇政策并没有变化，明年境内个人凭身份证每年依然可购买等值5万美元外汇。

此前新浪援引外媒消息称，央行继要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，已发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度的控制。

中金在研报中表示，过去一年，人民币流出大幅增加，成为资本外流的重要通道。面对人民币跨境流动的影响，央行可能会加强对人民币流出的管理，将其纳入本外币一体化的宏观审慎监管框架。这可能给离岸人民币市场发展造成一定短期影响。

自5月以来，中国的银行代客结售汇逆差平均每月在240亿美元左右。澳新银行在报告中称，随着在岸购汇变得愈发艰难，内地居民将人民币转移到国外换汇。因此离岸市场会面临更强的人民币贬值压力。

昨天，香港隔夜人民币同业拆借利率（Hibor）升至逾两个月新高，报4.818%，对此，香港经济日报报道，香港银行提高了利息以吸引人民币存款。

“如果人民币贬值速度过快，那么市场会担心人民币的大幅贬值，也可能带来对市场的进一步冲击。所以，有管理的贬值仍然是央行的核心目标。也因此，在近期的快速贬值之后，央行会考虑重新出手管理市场预期。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩在见闻峰会上表示。

他认为，央行似乎更喜欢在12月行动，因为圣诞节前后假日气氛浓厚，海外市场交易清淡，整个盘面交易量较小，这个时候行动更为轻松。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/277015