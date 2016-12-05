沪指跌1.21%险守3200点 举牌概念股重挫

深港通开通首日，两市均呈现疲弱走势，举牌股重挫。
截至收盘，沪指险守3200点，收跌1.21%，成交额2386亿，创逾两月最大单日跌幅，深成指跌1.18%，创业板指收涨0.02%
受证监会掌门人刘士余周六在公开讲话中痛批“野蛮收购”影响，今日举牌股全线重挫。
截至收盘，格力电器、南宁百货、吉林敖东跌停。中国建筑跌9.1%，廊坊发展跌7.28%，南玻A跌6.6%，伊利股份跌6.2%，梅雁吉祥跌5.1%。
在周六举行的中国证券投资基金业协会会员代表大会上，刘士余发表演讲称：
有的人集土豪、妖精及害人精于一身，拿着持牌的金融牌照，进入金融市场，用大众的资金从事所谓的杠杆收购。
实际上最终风险承受的不是发产品的机构，而是我们广大投资者。杠杆质量在哪里，做人的底线在哪里？这是从陌生人变成了野蛮人，野蛮人变成了强盗。挑战现行的金融监管的民商法是有力应对制度的创新和推进，有利于监管部门加强监管，当你挑战刑法的时候，等待你的就是开启的牢狱大门。
新华社紧接刊文称，“虽然并未点明'你'是谁，但是业内人士都清楚其所指是保险系资金。”有分析指出，七大保险系举牌最为活跃，分别为恒大系、宝能系、安邦系、生命系、阳光保险系、国华人寿系和华夏人寿系。
此外，上周五（12月2日），上交所、深交所公告称，自12月12日起调整融资融券可充抵保证金证券折算率要求，将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%，并扩大融资融券标的股票范围，将标的股票数量由现有的873只扩大到950只。证监会称，降低高市盈率股票的折算率，有利于引导投资者价值投资，抑制融资追涨炒高等投机行为，降低投资者风险，维护市场稳定运行。
深港通开通首日
深港通开通首日表现较为平淡，远不及两年前的沪港通。
截至15:00，深股通每日额度130亿元剩余102.89亿元，占比79%。截至15:00，沪股通每日额度130亿元剩余143.9亿元，占比111%。
港交所更是午后跳水，目前跌2.71%。
来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/277454