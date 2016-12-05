朴失其鹿 韩朝野共逐之

弹劾启动

“亲信干政门”很有可能提前终结总统朴槿惠的执政之路。韩国在野党及无党派议员3日凌晨向国会提交对朴槿惠的弹劾动议案，计划推动国会9日进行表决。

弹劾案获得国会通过需要有2/3的议员，即200名议员投赞成票。除共同发起弹劾案的171人之外，弹劾案获通过仍需要29人的赞成，因此执政的新世界党内“非亲朴派”中会有多少议员投赞成票将成关键。

此前，在野党曾一度有意推动将弹劾案的国会表决日期提前至2日。但朴槿惠11月29日发表第三次对国民讲话，首次表态“有条件”下台，引发朝野两大阵营的巨大分歧。

中国社科院亚洲太平洋研究所助理研究员王俊生在接受北京商报记者采访时表示：“未来韩国政局很大程度仍然要受到朴槿惠个人意愿的左右，包括具体的下台时间，执政党如何交出权力。”

谁来接棒

一旦朴槿惠辞职，将在60天内触发大选，而弹劾流程或将需要更长时间。虽然目前没有任何候选人正式参选明年12月的韩国大选，但随着丑闻的发酵，公众对韩国政坛的关注度也逐渐升温，目前潜在的候选人是潘基文，对于韩国国内当前的政治情况，他始终回避发表评论。

在大多数民调中，潘基文处于领跑位置，而潘基文联合国秘书长任期将于今年12月31日正式结束。最早将于明年1月22日返回韩国。辽宁大学转型国家经济政治研究中心研究员李家成在接受北京商报记者采访时表示：“潘基文的政党归属尚未确定，而几大党派目前的支持率也大有不同，韩国现在还有20%左右的选民没有明确表态，这些都为韩国新任总统增加了变数。”

但在最新民调中，潘基文优势有所减弱。韩国《中央日报》上周进行的一场民调结果显示，在所有总统潜在候选人中，潘基文支持率为18.1％，排名降至第二位。文在寅则获得21.5％的支持率，排名升至第一位。

王俊生在接受北京商报记者采访时表示：“潘基文尚未表达明确的竞选意向，而同为相对传统的政治人物，目前看文在寅当选的概率比较高。”

李家成指出，韩国大选经常出现最终结果与民调相左的情况，民调领先的候选人往往与总统失之交臂。在2012年的韩国总统大选中，“平民少年”文在寅惜败朴槿惠。文在寅竞选的政策主张变革更加普惠，比如在福利政策上，文在寅强调更普遍的福利方式，而朴槿惠则强调相对性的福利。在对待财团问题上，文在寅强调打破既得利益阶层特权垄断，朴槿惠强调国民幸福优先，对大财阀的态度相对宽松。

韩版“川普”

在韩国政坛，同样有一匹不可忽视的“黑马”。目前，韩国城南市市长、共同民主党人李在明作为下任总统候选人迅速崭露头角，他因言行无所顾忌而被称为“韩国特朗普”。现年52岁的他与文在寅同属共同民主党，而且也是人权律师出身，言论夸张懂得迎合大众口味，主张扫荡家族式大财团，成为韩国舆论关注的热点。

王俊生对此分析称：“李在明的崛起距离下一任总统仍有很远的距离，对于韩国为代表的东亚国家，想要赢得选举背后的政治势力十分关键，而民调的情况很可能只是暂时的表象，并不具备权威的参考价值。”

日本媒体对此分析称：“围绕政治及大型企业的腐败问题，韩国民众对现有势力抱有极大不满。文在寅和潘基文属于传统型政治家，而李在明则毫无中央政治经验。他为竞选总统，提出了解散大型企业等极为大胆的政策。”

李在明经常使用社交媒体，推特上的粉丝超过25万。在《现代日刊》杂志看来，发表过激言论，煽动民族主义和平民主义，如此手法简直和特朗普一模一样。但他并不是特朗普那样的大富豪。

有分析指出，李在明要想成为在野党统一候选人，必须击败民调排名第一的同属共同民主党的文在寅。然而，虽然年轻人对他的支持在大幅上涨，但他最终不可能成为总统候选人。这与美国的伯尼·桑德斯热十分类似。

北京商报记者 陶凤