乐视紧急停牌 追随贾跃亭的巨额资金如何逃过一场踩踏？

今年6月以来股价持续下行，乐视昨日再度大跌近8%，今日紧急停牌。其50亿定增融资、50亿融资盘以及贾跃亭的股权质押，成为关注焦点。

乐视当前股价和6月高点相比，已接近腰斩。香港上市的酷派集团跌14%，或将创四年来最低收盘位。

据 深交所网站 今日盘前发布的公告，乐视网拟披露重大事项，于2016年12月7日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

定增机构巨亏近8亿

自今年6月复牌后，乐视网股价一度达到60.98元，但不久就重启跌势，其间虽然反弹但始终未能扭转颓势。11月2日开始更是迎来一轮急跌，此后虽小幅反弹，但近五个月的累计跌幅仍接近四成。

昨日乐视体育的裁员风波，再度让乐视网股价闻风下跌。“乐视网现在股价很脆弱，稍有负面传闻就会跌，这说明资金对乐视和贾跃亭的一系列挽救措施是不信任了，毕竟亏损是可以看得到的。” 第一财经援引一位关注乐视网的私募人士称。

35.8元的收盘价，也让前期参与乐视网定增的机构损失惨重。

今年7月，乐视网宣布以45.01元/股的价格完成近48亿元的定增，财通基金、嘉实基金、中邮创业基金三家公募基金和牛散章建平包揽了该次定增。

其中，财通基金、嘉实基金、中邮基金分别认购17.6亿元、9.6亿元和9.6亿元。牛散章建平豪掷11.2亿元认购2488.34万股，并以1.26%的持股比例，位列乐视网第七大股东。

第一财经统计显示，截至目前财通基金已浮亏超3.4亿元，嘉实基金和中邮基金分别浮亏近2亿元，而章建平一人的亏损则约2.24亿元。

融资客豪赌

相比长线参与乐视网定增的机构而言，短线逆市豪赌乐视网的融资客同样面临深套的窘境。

在今年6月之前，乐视网的融资盘稳定在30亿元左右。但6月乐视网定增复牌后，这一数额迅速激增至50亿元。在复牌首日，曾创下单日融资买入近20亿元的纪录，这一买入额占比当日乐视网成交额超16%。

作为创业板股票，乐视网最新的流通市值452亿元。这意味着，融资盘占比其流通盘的比例已超过11个百分点，而这在两融标的中，并不常见。

“这个比例风险比较集中，如果有大胆的(融资客)单只高比例持仓，跌个五成就要真正面临平仓压力了。”第一财经援引某两融业务负责人称，乐视网若出现融资爆仓，严重的后果则是可能引发恐慌性撤退。

此外，报道还援引私募人士表示，乐视网50亿元融资盘风险不容小觑，若引发融资盘踩踏，或引发“多米诺”效应，导致乐视网股票更大幅度下挫，而贾跃亭和整个乐视，将面临更大的股票质押危机。

贾跃亭质押股票击穿平仓线

而股票质押，正是在IPO和增发之外，乐视的另一关键融资渠道，贾跃亭本人频繁通过质押股份形式来获取资金。

Wind数据显示，从2013年开始，贾跃亭和其姐姐贾跃芳开始频繁质押所持乐视网股份，截至上月，已累计质押乐视网股份达38次(含到期后重新质押)。

据证券时报报道，按照50%的质押率计算，通过此方式获取的现金保守估计超过200亿元。根据乐视网的历次公告，上述质押所得现金多数用来支持乐视业务发展。

东方财富Choice数据显示，贾跃亭有一笔乐视股权质押平仓线为35.21元。这意味着，乐视昨日盘中一度跌破该笔股权质押平仓线。这笔质押股票总计50733.23万股，占贾跃亭持股比例高达64.81%。

野马财经援引券商人士称，盘中下跌没有关系，只要在收盘时涨上来就行，并且跌破平仓线后，在两个交易日内补齐金额就也不会进行强制平仓。

而从乐视网当日股价走势来看，在跌破平仓线后随即被迅速拉起，收盘价格也保持在平仓线之上。

野马财经援引券商人士称，对以不同价格进行质押的股票而言，倘若最上层（质押价最高）的股票爆仓，在市场抛售压力与质押方资金紧缺的情况下，极有可能发生连锁反应，形成“踩踏”事件。

不过腾讯财经援引乐视网官方回应称，“传闻中的平仓价数据与实际情况不符，纯属臆测。”

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/277932