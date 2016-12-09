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首例央企债转股落地 六家银行参与中钢600亿债权重组
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2016年12月09日 星期五 13:28 PM

在9月底获得国务院批准后，首例央企债转股--中钢债务重组方案今日正式落地。

中国银行公告，中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行，与中钢集团正式签署债务重组协议，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组。

公告称，重组方案按照先期可转债和后续有条件债转股设计，开创了中国大型央企债务重组的新范例。

整体重组方案包括债务重组方案和业务重组方案两部分债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式，按回收风险对重组范围内金融债权划分层级，兼顾企业当前和未来发展需要，设计差异化方案并分两阶段实施。

第一阶段的安排中，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务得以缓解。

第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转股权

同时，中钢集团配合债务重组方案形成业务重组方案，通过企业内部改革，重点发展其优势业务及产业，突出主业，构建可支持企业更好发展的新优势。

9月底，腾讯财经援引权威人士称，中钢债务重组方案9月27日正式获得国务院批准，中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。

报道称，中钢集团债转股方案中指出，经德勤审计后，金融机构的债务规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。

“留债和转股比例，主要看中钢在银行的抵押资产情况。“上述权威人士透露。在实施债转股方案之前，中钢管理层曾考虑过让中钢破产。“但破产对各方来说，都不是最好的解决方案。”

上述权威人士介绍，中钢和由中国银行等债权银行组成的债权委员会经过艰苦的谈判，最终在2015年底形成初步方案。“随后经过半年时间，在各个部委进行再讨论修改，2016年6月上报国务院。”

一位中钢的债权方银行人士透露，银行最后考虑同意实施债转股，主要还是看中了中钢在这两年的转变。“我们感觉中钢的业务板块捋顺了，也在进行了结构、人员的优化。”

在钢铁矿业鼎盛时期，中钢集团曾跻身世界500强资产总值高达1600多亿。不过，2014年下半年袭来的大宗商品寒冬让中钢集团陷入艰难处境。矿价断崖式暴跌，钢铁产能过剩及管理经营不佳，中钢集团在2014年9月开始出现债务违约。

中国银行上述公告称，中钢集团是中国大型央企，员工超过4万名，资产遍及海内外，近年遇到暂时经营困难。在中钢集团重组方案形成过程中，债委会通过市场化的债务重组，强化对实体经济的支持，有效降低企业杠杆率，解决了企业债务危局，同时也维护了相关金融机构债权人利益。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/278416

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。

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