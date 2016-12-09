首例央企债转股落地 六家银行参与中钢600亿债权重组

整体重组方案 包括债务重组方案和业务重组方案两部分 。 债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式 ，按回收风险对重组范围内金融债权划分层级，兼顾企业当前和未来发展需要，设计差异化方案并分两阶段实施。

公告称，重组方案 按照先期可转债和后续有条件债转股设计 ，开创了中国大型央企债务重组的新范例。

据 中国银行公告 ，中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行，与中钢集团正式签署债务重组协议，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组。

在第一阶段的安排中，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务得以缓解。

第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转股权。

同时，中钢集团配合债务重组方案形成业务重组方案，通过企业内部改革，重点发展其优势业务及产业，突出主业，构建可支持企业更好发展的新优势。

9月底，腾讯财经援引权威人士称，中钢债务重组方案9月27日正式获得国务院批准，中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。

报道称，中钢集团债转股方案中指出，经德勤审计后，金融机构的债务规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。

“留债和转股比例，主要看中钢在银行的抵押资产情况。“上述权威人士透露。在实施债转股方案之前，中钢管理层曾考虑过让中钢破产。“但破产对各方来说，都不是最好的解决方案。”

上述权威人士介绍，中钢和由中国银行等债权银行组成的债权委员会经过艰苦的谈判，最终在2015年底形成初步方案。“随后经过半年时间，在各个部委进行再讨论修改，2016年6月上报国务院。”

一位中钢的债权方银行人士透露，银行最后考虑同意实施债转股，主要还是看中了中钢在这两年的转变。“我们感觉中钢的业务板块捋顺了，也在进行了结构、人员的优化。”

在钢铁矿业鼎盛时期，中钢集团曾跻身世界500强资产总值高达1600多亿。不过，2014年下半年袭来的大宗商品寒冬让中钢集团陷入艰难处境。矿价断崖式暴跌，钢铁产能过剩及管理经营不佳，中钢集团在2014年9月开始出现债务违约。

中国银行上述公告称，中钢集团是中国大型央企，员工超过4万名，资产遍及海内外，近年遇到暂时经营困难。在中钢集团重组方案形成过程中，债委会通过市场化的债务重组，强化对实体经济的支持，有效降低企业杠杆率，解决了企业债务危局，同时也维护了相关金融机构债权人利益。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/278416