央行出手了：3940亿MLF+450亿公开市场净投放

为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况， 今日央行对19家金融机构开展MLF操作共3940亿元 ，其中6个月2070亿元、1年期1870亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。此外，今日没有MLF到期。

此外，据路透援引消息人士称， 证监会早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供双边报价，且不要设置交易对手限制。 业内人士认为，这主要是针对近期债市部分产品户在债券交易上面临的流动性不足问题。

债市今日的确有所好转，10年期、5年期国债期货开盘一度下挫后翻红，后涨幅扩大。截止11:30，10年期国债现涨近1%，5年期涨0.60%。

光大证资管首席经济学家徐高在点评前两日债市大跌时曾表示，央行的目的在于促进债市有序“去杠杆”，相信在短期内央行就会加大流动性的投放来平抑当前的紧张局面，避免事态过度恶化。

在短期利率上升的过程中，央行促使债市去杠杆的态度清晰可辨。 不过同样显然的是，央行只是想通过对杠杆投资者的“小小惩戒”来促使债市有序去杠杆。搞出类似去年股灾那样的“债灾”，又或是让钱荒再卷土重来，都绝对不是央行的目标。

兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委也认为，债市“去杠杆”的目的已基本达到，未来流动性将逐步回归正常。

目前还不具备货币政策发生方向性转变的基础，央行会在稳增长和防风险两个方面保持平衡。考虑到经过此轮震荡，债市杠杆已大幅下降，'去杠杆'的目的已基本达到。如果放任波动继续，可能对稳增长不利，也不利于防风险，未来流动性应该会逐步回归正常。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/279842