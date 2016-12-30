终结三连跌！在岸人民币大涨200点，创近两周最大升幅

资金面方面，中国央行公开市场结束连续净回笼，今日净投放1000亿元。央行1600亿的7天期逆回购操作中标利率2.25%，900亿的14天期逆回购操作中标利率2.4%，均与上次持平。

本周，央行公开市场逆回购累计净回笼2450亿元，上周累计净投放2500亿元。

展望2017

招行资产管理部高级分析师刘东亮预计，2017年人民币还是贬值走势的概率大。不过，市场也存在很多不确定性。首先，海外市场是人民币汇率非常重要的影响因素，若美元2017年全年比较强，人民币会较弱;若美元2017年出现拐点，人民币贬值或告一段落，或阶段性反弹;其次，预计2017年国内形势总体上相对平稳，与2016年相比不会出现大起大落，国内因素对汇率的影响比较中性，很难从国内经济因素中找到人民币进一步大幅贬值或升值的可能性因素。

交行金融研究中心高级研究员刘健认为，2017年人民币兑美元仍有一定的贬值压力。从国外因素看，有美联储继续加息的预期，从目前表现以及特朗普可能的政策来看，是支持美联储在2017年继续加息的;其次，春节的季节性因素会对中国货币供求产生一定影响，还有就是人民币兑美元突破了6.8~6.9关键点位之后，市场对未来的贬值预期持续加大。

交银国际研究部负责人洪灏此前接受《每日经济新闻》采访时称，人民币面临贬值压力已从两年前开始。当时，人民币对美元中间价为6.13，至今已有所贬值，但并未结束。人民币汇率的底部在不断抬升。

中国调整CFETS人民币指数货币篮子

中国外汇交易中心周四公告称，将于2017年1月1日调整CFETS人民币汇率指数货币篮子规则，美元在货币篮子的权重将由原有的0.2640调整为0.2240，篮子货币数量则将从13种增至24种，新增币种包括南非兰特、韩元、瑞典克朗等。

莫尼塔宏观点评称，本次调整意味着央行将更看重人民币对一篮子货币的稳定，而继续“策略性贬值”难度将加大。预计前期积累的贬值压力在更为充分地释放后，人民币兑美元汇率在下半年或在震荡中企稳。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/282448