12月飙涨31%全年翻倍 比特币“梦回巅峰”

三年前比特币泡沫破灭的记忆似乎已经远去，如今这一电子货币以全年翻倍的速度宣告归来。

单单12月，比特币价格就暴涨了31%，周四成交在975美元左右，离1000美元大关仅一步之遥，离此前创下的最高峰还差14%。如今比特币的市值已经达到160亿美元。

比特币第一次泡沫出现在2013年，彼时比特币价格一度超过1100美元（甚至贵过黄金），追随者认为比特币是当世最伟大的一场金融实验。但泡沫很快破灭，随着比特币最大交易所被盗以及与日剧增的监管压力，比特币出现了超过80%的暴跌。

尽管现在比特币有重回巅峰之势，但不少人开始发出警报，一场剧烈的调整或许即将到来。

英国《金融时报》提到，批评者认为比特币的反弹具备了新一轮投机泡沫的所有特征，其更像一只炒作过度的科技股，而不是实用货币。这种剧烈波动性也阻止比特币发展成稳定的实用货币，这与理想主义者们的美好愿望背道而驰。

目前比特币价格更多是由中国市场驱动，中国市场的交易量占到全球的90%以上。即便是支持者也表示很难理解比特币价格背后的驱动力。

不过《中国证券报》提到了一个现象，火爆行情的背后有一个隐秘的“推手”--交易平台刷量。

比特币资深投资者和业内人士透露，比特币交易平台刷量“凶猛”，写个程序挂一晚就能把交易量从10万币刷到200万币。刷交易量能提升交易活跃度，推高价格，最终提升交易平台的市场份额和收入，而且几乎零成本、零风险。

这就导致普通投资者即便出高价也难以成交的情况，因为程序自卖自买，挂出来的比特币只可能由程序自己买到。上述报道称，比特币交易平台刷量是业内公开的秘密。

某大型比特币交易平台技术骨干表示，交易平台刷量的成本很低，只需要开一个账户，“写入”一定的比特币，挂一个程序，就能把交易量蹭蹭地做上去。据媒体报道，国内多家主要比特币交易平台人士曾表示，业内刷量屡见不鲜。通过刷量，一夜之间交易量增长20倍都有可能。

文章同时也警告，刷出来的市场繁荣暗藏风险，一旦市场情况发生变化，普通投资者将成为“韭菜”。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/282420