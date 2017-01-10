中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高 CPI小幅回落

自8月份摆脱持续萎缩后，12月中国PPI正在以五年多以来最快的步伐往上涨，12月PPI同比5.5%，同比涨幅为2011年9月以来最大，好于预期。中国12月CPI同比小幅回落，同比2.1%，略低于预期。

自上月五年来首现“剪刀差”后，本月“剪刀差”继续扩大。

汇丰分析师王然称，出厂价格的再通胀持续，但稳定的CPI数据表明通胀尚未传导至实体经济中，因此在通胀传导至实体经济之前，央行可能都不会行动。

中国12月CPI环比上涨0.2%，环比上涨0.1%；中国12月PPI环比上涨1.6%，前值为1.5%。

2016年全年CPI同比上涨2.0%，涨幅比2015年扩大了0.6个百分点；2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄了3.8个百分点。