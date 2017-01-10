中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高 CPI小幅回落

自8月份摆脱持续萎缩后，12月中国PPI正在以五年多以来最快的步伐往上涨，12月PPI同比5.5%，同比涨幅为2011年9月以来最大，好于预期。中国12月CPI同比小幅回落，同比2.1%，略低于预期。
自上月五年来首现“剪刀差”后，本月“剪刀差”继续扩大。
汇丰分析师王然称，出厂价格的再通胀持续，但稳定的CPI数据表明通胀尚未传导至实体经济中，因此在通胀传导至实体经济之前，央行可能都不会行动。
中国12月CPI环比上涨0.2%，环比上涨0.1%；中国12月PPI环比上涨1.6%，前值为1.5%。
2016年全年CPI同比上涨2.0%，涨幅比2015年扩大了0.6个百分点；2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄了3.8个百分点。
统计局称，从同比看，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点，主要是由于对比基数相对较高的影响。其中，鲜菜价格涨幅由上月的15.8%回落至2.6%，对CPI的影响减少了0.30个百分点，是同比涨幅回落的主要原因。
统计局称，PPI环比涨幅扩大的原因：一是受汇率波动等多因素影响，进口大宗商品价格上涨，推升了部分工业品出厂价格；二是工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。
九州证券邓海清称，PPI回升主要与原油价格回升、去年低基数、黑色系12月见顶有关。PPI将在未来继续回升，1月PPI可能突破6%。PPI回升有助于企业盈利改善，有助于降低企业实际融资成本，为补库存周期开启提供条件。
来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/284051