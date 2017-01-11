据路透社报道，在巨大的企业文化和人事变动中，为了保证还有数十亿美金可卖，雅虎本周初公布了公司的新名字和新董事会主席（勃兰特， Eric Brandt），以及董事会成员人事变动。

(图片来源: IBTimes中文网) 雅虎被收购后更名Altaba 掌舵人及公司有变

据 华尔街 日报报道，其他变动还包括，雅虎核心业务资产被以48亿美元的价格卖给美国 电信 巨头Verizon后，董事会成员将减少5人，雅虎联合创始人大卫·费罗（ David Filo）也将退出董事会。

报道还援引“熟知情况人士”的消息报道，公司新名称是“alternate”和“Alibaba”的组合，后者是中国互联网巨头。新名称背后的另一个原因是公司还持有阿里巴巴和雅虎日本股份。

剩下的董事会成员将管理Altaba持有的阿里巴巴15%的股份和雅虎日本35.5%的股份。华尔街日报称，雅虎持有这两家公司大额股份是Verizon收购的主要原因。

在过去一年中，阿里巴巴股价最低在59.25美元，最高达到109.87美元。在盘后交易和美市周二开盘前之间，该公司股价上涨0.99%，达95.60美元。

报道称，重大公司变动是维护这笔买卖的必要措施。雅虎经历了两次重大黑客事件，一次是5亿用户账号息被黑，另一次被黑账户则超过了10亿。

雅虎宣称，Verizon高官们曾称他们仍在调查被黑事件。

新董事会成员勃朗特还是科林研发（ Lam Research）和登士柏国际（Dentsply International）的共识会成员，他在2016年3月加入雅虎，之前任博通（ Broadcom Corporation）的首席财务长。