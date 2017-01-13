万科公告：华润将全部股份转给深铁集团

万科A今日 公告 称，华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1,689,599,817股A股股份转让给地铁集团。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。

转让后深铁集团持股15.31%。万科最新的股权结构已然浮出水面：“宝能系“持股25.4%位列第一大股东，深圳地铁持股15.31%为第二大股东，恒大以14.07%位列第三。但据财新报道，如果加上疑为恒大盟友者所持H股，恒大能够控制的万科股份或超过16%。

万科管理层通过金鹏计划持股4.14%，万科企业股中心通过德赢资管计划持有3.66%，万科工会持股0.61%。如果再加上深铁（15.31%）和“神秘的刘先生”（1.21%）等散户股权，万科管理层一方的持股比例共计24.93%，但与目前的第一大股东“宝能系”（25.40%）仍有微弱差距。

因此，据腾讯财经援引知情人士称，此事还远未结束，甚至是刚刚开始。因为恒大与宝能的股权尚未有结果。他暗示可能有人要为此承担责任。

深圳地铁表示，作为国内房地产行业龙头企业，万科拥有优秀的管理团队，丰富的开发经验和扎实的发展基础，入股万科将有利于双方在发挥各自优势的同时，形成更加有效的战略协同。深圳地铁还强调，将支持万科管理团队按照既定战略目标，实施运营和管理。

万科方面表示，深圳地铁成为重要股东将对公司发展起到积极作用，同时衷心感谢华润集团过去16年对万科健康发展的大力支持。今后，万科将和深圳地铁一道，按照国家“十三五”规划发展要求，努力实践“轨道+物业”发展模式，在巩固和发展既有业务的同时，加快向“城市配套服务商”转型。万科将坚持“为普通人盖好房子”的发展理念不动摇，坚持以客户为中心的经营宗旨不动摇，坚持走低碳环保的绿色发展道路不动摇，继续发挥行业龙头企业的引领和带动作用，为包括股东、业主、客户、员工等在内的全体利益相关方，创造更多价值提供更好服务。

万科的股权之争已持续1年半有余，过程跌宕起伏，多方势力角力，引发市场极大震荡。

据腾讯财经，在过去半年，当各方股东矛盾激烈对立时，政府层面深度参与了此事的协商处理。作为华润集团的直接管理单位，国资委接替了华润集团处理此事。在最初，华润方面傅育宁团队自己可以做决策，但在后期，所有决策都由国资委来做，华润在此事的所有决策也都需要提前获得国资委批准。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/284604