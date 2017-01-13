连上四道关口 离岸人民币再度飙车涨破6.85

美元指数方面， 美元指数跌幅扩大至0.8%，跌破101关口，至100.98，为四周来首次。 美元/日元跌幅扩大至1.1%，盘中一度跌破114关口至五周低点，现报114.09。

在岸人民币兑美元扩大涨幅，升破6.89关口。官方收盘价报6.9000，较上一交易日官方收盘价涨266点，较上一交易日夜盘收盘涨360点。

元旦过后离岸人民币曾经历过一波大涨，在岸人民币也快速走高。

分析师当时解释离岸大涨原因时，路透援引交易员称，大涨是由于多因素累积，包括一直以来的人民币流动性较为紧张，且去年底到今年初监管层多个政策出台对空头产生一定的打击，预期管理力度加大收到了初步效果。

报道援引工银国际研究部联席主管程实称，年初市场普遍预期挤兑式外逃风险会推动人民币对美元快速破7，预期越一致，越容易落空。

德国商业银行首席中国经济学家周浩同样也提到，CNH今天的突然走强，体现了市场的一种选择，而这样的突然走强也导致了市场的交易盘纷纷逆转，背后则是一个更有意思的原因--市场上人民币的空头较多，一旦市场逆转，空头回补反而造成了多头踩踏。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/284554