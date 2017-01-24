特朗普正式宣布美国退出TPP 重申高额“边境税”

据 中新网 ，随后，特朗普还签署了另外两项行政命令，内容分别是 停止联邦政府部门雇佣新员工 (涉国家和公共安全的部门除外)以及禁止联邦政府向可提供 堕胎 服务的机构提供资金。

特朗普当天还对多名美国企业高管说，如果美国企业将生产转移到其他国家，这些企业将面临高额“边境税”。

新华社称，特朗普在竞选中曾多次抨击TPP将“摧毁”美国制造业，承诺当选后不再签署大型区域贸易协定，而是注重一对一的双边贸易协定谈判。他日前还表示美国将很快与加拿大和墨西哥就北美自贸协定重新谈判。

据中新网，2015年10月，美国、日本及加拿大等12个国家达成TPP，这一自贸协定被认为是奥巴马执政期间的重要成果之一。不过，该协定直至奥巴马任满仍未获得美国会的批准，从未正式生效。

中新网援引分析称，特朗普23日宣布美国退出TPP的背后有两点考虑，一是为了兑现此前的竞选承诺；二是为了“秀肌肉”，显示白宫的执政魄力。

另外，此前特朗普在执政首日还签署了首项行政命令，冻结卸任总统奥巴马的医疗改革计划。据新华社，要求包括各联邦机构不得再为扩大这部法律的普及面而发布新规、要求卫生与公众服务部推迟实施医改法中任何可能给各州政府、医保提供方以及家庭和个人带来“财政负担”的条款等。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/286676