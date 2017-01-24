比特币交易收费时代正式来临，疯涨会否成过去

在央行进驻现场检查快两周后，22日晚间，火币网、比特币中国与OKCoin币行相继在各自官网发布公告称，为进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，各平台将于2017年1月24日中午12：00起开始收取交易服务费，服务费按成交金额的0.2%固定费率收取，且主动成交和被动成交费率一致。

收费消息一出，市场闻声走弱，比特币价格随即从6500元直接跌至6000元附近。目前，比特币价格在6300元附近。

今年以来，比特币的行情就十分争气，年内涨幅超过200%，近一个月以来更是以惊人之势飙升。12月价格突破年内高点，相继突破五六千，最高突破八千元。具体疯涨原因，有人认为是避险情绪升温，投资者为了资产保值转向比特币，也有人认为是平台刷量。

监管层多次出招，降温比特币炒作

这样的现象也引起了监管层注意，1月6日晚间，央行上海总部发文表示，约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。交易平台表示将积极配合。

腾讯财经从接近监管人士处获悉，外汇管理局亦于1月6日当日调研了多家国内主要比特币交易平台，或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。

1月11日，人民银行营业管理部与相关单位组成联合检查组，进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

1月18日，央行营业管理部公告称，央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

当日，央行上海总部相关负责人也向央视记者介绍了“比特币中国”现场检查的有关情况。初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题“。

杠杆交易叫停，短期暴涨已无可能

1月19日，火币网宣布停止融资融币业务 ，称根据监管机构要求，公司作出相应整改，停止杠杆（融资融币）业务，即日起不再发放新的杠杆额度，老用户还完相应金额以后，不再续借。此前，火币网杠杆配资业务在16日就已暂停。 后来又宣布收取手续费。同时，此前曾经风靡一时的比特币理财产品也逐步下架。

先是叫停融资杠杆，后是收取交易手续费。一系列措施跟之前监管层整治股市极为类似，目的也同样类似，旨在进一步抑制投机，防止价格剧烈波动。

通过这些措施，比特币已经成为一个无杠杆的市场，难以通过少量资金撬动价格，短期已经无暴涨暴跌可能。监管层严厉的政策也有助于抑制过热的市场情绪。

不过从监管层公布的平台问题以及各大媒体的报道来看，反洗钱也是监管层关注比特币疯涨的原因。据《财经》记者了解，陆续有国内外媒体爆料称比特币涉嫌跨境转移资产。

原来量化交易占比八成，或受影响

此前，比特币交易平台对投资者的交易行为并不会收取服务费用。业内人士表示，此举或对高频交易产生影响。

据上海证券报，一位投资者抱怨费率太高。“股市收费单边才万分之五，为何比特币要双边千分之二，真是没法玩了。”在他看来，流动性的降低将直接影响操作。

同时，由于此前的三大交易平台不收手续费，意味着买卖的频率不影响收益，因此有大量的高频量化交易团队。上海证券报指出，火币网的机器人量化交易要占到整个成交的80%，甚至更高。

一家量化交易团队负责人表示，“双向收取费用，我们一买一卖，千分之四，太贵了。未来高频交易全部歇菜，跨平台差价套利也全部没得做了。”

也有人分析，通过交易收费，交易平台有了新的收入，有助舒缓平台收入锐减的困境。不过究竟，上述去杠杆+收手续费的措施，会否使比特币平台交易量锐减，还需时日观察。

虽然目前央行调查已经告一段落，但有业内人士感觉，接下来央行仍有可能会从更宏观的层面，出台规范整个市场的规定。