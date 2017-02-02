苹果声讨移民禁令：考虑采取法律行动阻止特朗普

苹果不可能再复制iPhone的巨大成功，但其实库克也不需要这么做

在朗普限制7国公民入境美国后， 苹果 CEO库克立即在发给员工的 备忘录 中回应称， “没有移民就没有苹果” 。我们不支持这样的政策。苹果坚信移民的重要性--无论对我们公司还是对我们国家的未来，均是如此。没有移民，就没有苹果，遑论后来的繁荣与创新。”

举足轻重的 苹果 自然是首当其冲，尤其是在移民问题引爆争论的当下。

据华尔街日报最新报道，苹果正考虑采取法律行动阻止特朗普的移民政策。库克在接受采访时称，数以百计的苹果员工受到移民禁令的影响，苹果公司正考虑采取法律行动，敦促特朗普政府扭转移民禁令。库克称，他将继续联系“非常高级别的白宫人员”，说服他们撤销移民禁令。这不仅是对于苹果，对国家也同样重要。

美国的强大正是因为我们的移民背景，因为我们欢迎并接纳来自各种背景人民的意愿和能力，正是这一点使我们如此特别。我们应该暂停（禁令），并且深深思考这一点。

除了移民禁令之外，特朗普政府宣扬的“制造业回流”，以及渲染的贸易战氛围都对苹果有着切身影响。针对剑拔弩张的中美贸易战，库克在CNBC的最新采访中称，“边境税将打击中产阶级消费者。中美两国都需要对方，世界需要中美双赢。”“我们需要更多的工作。每个人需要做到分内的事，我们可以不通过贸易战争做到这样。”

苹果前CEO John Sculley近日也表示，苹果是特朗普的“制造业回流”可能针对目标，但苹果能够应对。据CNBC，John Sculley表示，苹果已经充分准备好移动供应链，并且将制造业带回美国，同时并不担心这将对苹果业务产生影响，库克的供应链管理经验以及现金的回流潜力，均显示苹果有着充足实力。

但John Sculley同时也表示，苹果将整条供应链全转回美国是不现实的，但或将从最终装配和测试环节开始转移。随着时间的推移，再将更多的产业链转回美国。此前据媒体报道，富士康正在考虑联合苹果，在美国建立一个显示面板制造厂，预计将能增加5万个就业岗位。

硅谷大佬集体呛声特朗普“移民禁令”

扎克伯格27日立即在Facebook个人页面发长文，称美国“应该接纳难民和那些需要帮助的人”。扎克伯格在文章中说，自己的曾祖父母来自德国、奥地利和波兰，太太（Priscilla）的父母是来自中国和越南的难民。“美国是一个移民国家，而我们应该为此感到骄傲。”他写道，“如果几十年前我们采取这样的政策，那么我太太的家庭今天就不会在这里。”

亚马逊CEO贝索斯更是在通过邮件强硬表态，“我们不支持这种行政命令。亚马逊华盛顿DC的公关团队已经与高级政府官员接触，向他们表达我们的立场。我们还与国会领导人接触，并与各方人士探讨能否用立法形式解决此问题。华盛顿州司法部长准备提交文件反对这一命令，我们的法务团队准备支持他。我们还在寻找其它法律选择。”

Google称公司有近200名员工受到影响，并已着手召回正在出差旅行的员工。Google新任CEOSundar Pichai在写给员工的内部信中表示“对特朗普最新签署的行政命令及相关提案感到不安，这将使谷歌员工和他们的家庭受到限制，这也为人才入美制造障碍。“看到这样的行政命令给我们的同事带来成本，感到非常痛心。”

特斯拉CEO Elon Musk在Twitter上表示：“禁止某些主要穆斯林国家的公民进入（美国），不是解决该国挑战的最好办法......很多受到不利影响的人，正是美国的强力支持者，这些什么都没做错的人不应被美国拒绝。”

巴菲特也表态称，美国受到移民的庇佑，也受益于过去的移民政策。

来源：华尔街见闻 http://wallstreetcn.com/node/287577