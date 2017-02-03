反对移民禁令 谷歌、苹果等科技公司要给特朗普写封公开信

特朗普上周五签署行政命令，暂停来自7个以穆斯林为主的国家的移民以及签证的发放，为期90天。同时，特朗普还使用行政命令，禁止所有难民入境美国，禁令将实施为期4个月的时间。

自从国家诞生以来，美国一直是机会之地 - 欢迎新来者，并给予他们在美国建立家庭、事业和企业的机会。我们是一个因移民变得更强大的国家。作为企业家和商业领袖，我们发展公司、创造就业的能力取决于来自所有背景的移民的贡献。

我们同意您的目标，确保我们的移民系统满足当今的安全需求，并保持我们的国家安全。然而，我们关注的是，你最近的行政命令将影响许多在美国工作并为我国成功做出贡献的签证持有者。在全球化的经济中，继续吸引来自世界各地最好和最聪明的人至关重要。我们欢迎您的执政团队在最近几天对国土安全部如何实施行政命令所做的更改，我们随时准备帮助您的执政团队找到其他机会来确保我们的员工能够以可预测的方式旅行，而不会出现不必要的延误。

我们国家的同情心是其特殊之处的一部分，我们致力于帮助您的执政团队确定进行彻底筛查的方法，以避免全面暂停美国难民接收计划。虽然安全和审查程序可以而且应该总是受到持续的评估和改进，但是全面暂停不是正确的方法。

同样，我们随时准备确定着，帮助实现您提出的目标--以一种“让人们高兴又骄傲”的方式清晰化75万受到“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）保护的梦想家的未来。

通过禁止续期取消这些保护将有效地结束该计划并消除这些梦想家们不必担心被遣返的工作和生活的能力。

企业界分享您对增长美国经济和扩大全国创造就业机会的承诺。我们聘用了数以千计的美国人和一些来自国外的最有才华的人，他们一起工作，帮助我们的公司成功和扩大我们的整体就业。当您考虑美国复杂和相互关联的移民政策时，无论是以商业和就业为基础的签证、难民签证或DACA，我们希望您能使用我们作为资源，帮助实现一个既支持美国企业的工作，又能反映美国价值观的移民政策。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/287710