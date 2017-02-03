美元下跌 中国春节 比特币趁势升破1000美元

受美元下跌和中国春节的影响，比特币开始摆脱中国监管的压力，再度上涨。今日，比特币升破1000美元大关，为1月5日来首次。
1月5日，比特币在突破历史新高后，比特币价格一度出现闪崩。据国内知名交易平台火币网、OKCoin行情显示，盘中比特币最高报价接近9000元人民币，后迅速跳水，一度跌至7100元上下，跌幅逾20%。
华尔街见闻此前提到，据央行上海总部和央行北京营业管理部，1月11日，央行检查组今日先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
受此影响，比特币跌幅进一步扩大，跌穿5400元关口。比特币中国报价最低至5380元人民币，日内大跌近15%（下图行情来自比特币中国）。以美元计价的比特币最低至816.3美元，日内跌逾10%。
2016年比特币的涨幅超过200%，不仅超过汇市任何一个货币对，甚至赶超房地产、黑色系等明星品种。
有分析称，比特币上涨主要受助于中国、印度和委内瑞拉等国家的资本及货币限制，促使人们购买电子货币来保值储蓄，同时也推动投资者不断买入。去年一年，比特币作为一种投资资产，已经击败了其他所有货币、股票指数以及商品合约。
目前比特币价格更多是由中国市场驱动，中国市场的交易量占到全球的90%以上。2013年比特币价格一度超过1100美元，甚至贵过黄金。但随着比特币最大交易所失窃及监管压力与日俱增，比特币一度出现超过80%的跌幅。
来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/287712