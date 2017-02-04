特朗普一纸限制移民令，为何首先中枪的是Uber？

不过，Uber的麻烦在自家的地盘也是愈演愈烈，惹火上身的根源却是特朗普政府的一纸限制移民令。虽然，这一政令对不少科技公司都产生了影响，也已经有不少公众人物公开反对。

先是由于台湾政府对Uber开出的2.3亿台币的天价罚单并勒令其歇业，逼得来台三年多的Uber宣布，2月10日起暂停在台网络叫车的服务。

但为何Uber却成了首先中枪的那个？

这一事件的发酵要从特朗普的一纸限制移民令引得数千人前往肯尼迪机场进行游行抗议，随后纽约出租车司机联合会发出呼吁，要求包括Uber在内的所有司机在当晚停运肯尼迪机场附近的乘客，以表示对“特朗普禁令”的抗议。

但Uber 纽约市负责人却宣布直接关闭肯尼迪机场附近的“动态定价”--这一行为在以往都 Uber 为了应对重要、突发事件时叫车难导致价格暴涨的应急措施。但却被广大群众认为 Uber 这是在背后想渔翁得利，以及顺便推广自己的打车生意。

恐怕连Uber自己也没想到，这一做法引来了用户在社交网站纷纷发起卸载Uber的倡议，根据《纽约时代》报道，共有超过 20 万的用户删除了自己的 Uber 账户，并且其中大部分还加入了 Lyft 的阵营，Lyft 在 Apple Store 的排名还曾一度超过 Uber。

同时，由于 Uber 的 CEO 卡兰尼克同时还是特朗普经济团队的成员，导致民众对于 Uber 的反抗情绪又深了一层。为了挽回此次移民令所造成的影响，Uber CEO在自己的Facebook主页上公开了自己写给员工的内部邮件的内容，称禁令会对一些Uber员工和司机造成影响，Uber将向这些司机提供经济补偿。

同时卡兰尼克在一封内部邮件的向员工透露他将退出特朗普的经济团队，并表示自己当初加入的初衷被误读了。在此之后 路透社表示从 Uber 发言人处证实了这一消息，卡兰尼克确实已经离开了特朗普的经济顾问团。

他在邮件中说到：“加入经济顾问团队并不意味着我对特朗普总统的政策表示支持。但不幸的是，外界的想法与我的观点正好相反。对于移民政策，我们有很多途径呼吁进行修改，但是留在经济顾问团队却成为一种障碍。”

这种言辞在很大程度上反映了卡兰尼克的无奈，在用户和白宫之间，被迫导向用户这边。实则反应的是硅谷和白宫之间的艰难博弈。硅谷此前一直崇尚相对自由的人才氛围，例如Facebook创始人扎克伯格和谷歌创始人之一谢尔盖

布林都来自于移民国家，并且此前硅谷公司通过人才签证雇佣了大量的移民员工。目前来看签证项目的名额已经非常紧张，如果再增加额外的限制，硅谷公司或将无法雇佣到足够多的人才。

但目前看来，白宫并没有足够的重视倒硅谷本身公司的发展。不管是此前要求苹果和车企将自己的生产工厂搬回美国，导致其生产成本大幅增加。再加上此次移民令的出台，会再次令硅谷的用工成本增加。

但也有公司的管理者没有放弃努力，在卡兰尼克宣布退出特朗普的经济顾问团队的几个小时后，特斯拉的创始人马斯克说自己不会退出顾问团队，并表示“在明天的会议上，将与其他人一同表示反对最近的移民行政令，并提出改革建议”。

来源：36氪，http://36kr.com/p/5062967.html