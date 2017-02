如果 Snap 成功 IPO ，谁将成为背后的赢家？

占总投票权的百分比:44.3%

A 股:113,164,485

A 股所有权:21.8%

B 股:5,862,410

B 股所有权:2%

C 股:107,943,924股

C 股所有权:50%

从股票类型可以看出,Snap 采取了“三层结构”设计,使 Spiegel 可以在未来也保持对公司的控制权。不同类股票的区别主要在于投票权不同,A 股指普通股,B 股是优先股,B 股有更大的投票权,为 A 股的10倍。C 股是无投票权的普通股,这些股票将通过股息的方式派发给 A 股和 B 股的持有人,其效果相当于股票“一拆二”,除了不具备投票权外,C 股拥有与 A 股同等的权利。

美国许多科技公司采取该“三层结构”。Google 公司最初为 A/B 结构,但在2014年3月,在 CEO拉里·佩奇、Google 联合创始人谢尔盖·布林、Google 董事会执行主席艾瑞克·施密特推动下,增发 C 股,意图维持对谷歌的控制权。Facebook 也是如此,去年4月,扎克伯格在 Facebook 网站上撰文,增设 C 股。去年12月份,伴随着女儿出生,扎克伯格与妻子普莉希拉·陈承诺将他们持有的 Facebook 99%的股份(约450亿美元)捐赠给慈善机构,用以发展人类潜能和促进平等。不具投票权的 C 股票可以保证扎克伯格在出售部分股权的情况下,依然保持对公司的绝对控制,同时可以继续推进医疗、教育和环保事业。Google 和 Facebook 的 C 股都单独挂牌发行。

Bobby Murphy, Snap 联合创始人及 CTO

占总投票权的百分比:44.3%

A 股:113,164,485

A 股所有权:21.8%

B 股:5,862,410

B 股所有权:2%

C 股:107,943,924股

C 股所有权:50%

Murphy 和 Spiegel 是斯坦福的兄弟,两人起初共同开发了这个 APP,如今已成长为一个公司,主要的业务也远远不限于阅后即焚。虽然 Spiegel 被描述为产品天才,但是在 Murphy 的带领下,Snap Labs部门开展了许多前沿工作。

Benchmark

占总投票权的百分比:2.7%

A 股:65,799,720

A 股所有权:12.7%

B 股:65,799,720股

B 股所有权:22.8%

Benchmark 是 Snapchat 最大的风险股东,这得益于它在2013年A轮融资的领投地位。Benchmark 是一家位于美国西海岸的知名 VC 公司,据36氪消息,此前参与了 Uber 和 Docker 的早期融资。在参与 Snap 的融资过程中,Mitch Lasky 在一篇博客中写道,“我们相信 Snapchat 可以成为世界上最重要的移动公司之一。”

光速创投

占总投票权的百分比:1.8%

A 股:43,414,760

A 股所有权:8.3%

B 股:43,414,760

B 股所有权:15%

Jeremy Liew 是从自己女儿口中第一次得知 Snap,也比任何人都提前发现 Snap 公司。他向 Spiegel 发送了一条会面的消息,就在公司资金快要用完时支付了 Snap 的账单。去年9月 CB Insight 评选出20家最牛的美国风险投资公司,Sequoia、Benchmark 和 Accel Partners 荣登前三,光速创投也赫然在位,排名第13。值得注意的是,在这份20强的名单中,仅有少数几家机构例如光速创投和红杉资本,将投资触角伸向了除美国本土之外的中国、以色列以及印度等国家,拥有全球布局。

Timothy Sehn

占总投票权的百分比:<1%

A 股:3,373,332

A 股所有权:<1%

B 股:3,373,332股

B 股所有权:<1%

自2013年加入以来,Timothy Sehn 将 Snapchat 的软件工程团队增长了超过10倍。 在加入 Snapchat 成为其工程副总裁之前,Sehn 在亚马逊工作了十多年,在那里,他从软件开发实习生开始,最后担任工程总监。

Michael Lynton

占总投票权的百分比:<1%

A 股:1,509,820

A 股所有权:<1%

B 股:1,509,820

B 股所有权:<1%

前索尼娱乐公司 CEO Michael Lynton 离开了此前的工作岗位,专注于Snap公司董事会主席工作。Lynton 一直是 Spiegel 最信赖的顾问,自2013年加入 Snapchat 母公司以来就担任董事会工作。Spiegel 一直对音乐产业着迷,此前36氪消息显示,Spiegel 与著名歌星 Taylor Swift 也有过暧昧关系,也曾有传闻称索尼公司意欲收购 Taylor Swift 所在的唱片公司 Big Machine.

Imran Khan

占总投票权的百分比:<1%

A 股:1,418,868

A 股所有权:<1%

B 股:1,418,868

B 股所有权:<1%

Imran Khan 于2015年1月从银行界跨到科技界,作为首席战略官加入Snap。Imran Khan 是中国零售公司 IPO 领域的主要银行家,通过其业务关系,帮助 Snap 在2015年3月获得了阿里巴巴 2 亿美元的投资,在2016年5月,又募集了18亿美元。Spiegel 的直接报告中显示,Khan 在 Snap 的主要工作是进行战略策划,并帮助规划其 IPO 的路径。

来源:36氪,http://36kr.com/p/5062972.html