“加息”之后 央行连续第三天暂停逆回购！今日净回笼1200亿

本周一和上周六，央行均暂停了公开市场逆回购操作。本周一有1500亿元逆回购到期。央行前两日也是称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，暂不开展公开市场逆回购操作。

国债现券开盘后下跌， 十年期国债成交收益率涨至3.48%，创近17个月新高 ，昨日收报3.445%。两市小幅低开，沪指和深成指微幅下跌。

今年以来，央行先是在1月末上调了MLF中标利率后，随后央行又在2月3日全线上调逆回购中标利率10个基点，并同时上调了SLF利率，隔夜品种上调35个基点​​​​。央行的系列举措也被市场认为是“变相加息”。

中信明明早前评论“央行连续两天暂停公开市场逆回购操作”称，虽然节后OMO+MLF到期量很大，但央行连续两日暂停公开操作，体现货币政策稳健中性不动摇：

央行依然暂停公开操作主要有两方面原因：第一，虽然2月全月回笼量较大，但就这两天来看，大量资金仍未到期，可以满足当前的资金需求，所以最近几日市场整体流动性仍然十分充裕； 第二，央行在资金相对充裕时不继续投放资金，也没有为即将到期的大量资金提前释放流动性，正体现了央行稳健中性的态度，最终达到防风险，去杠杆的目的。

债市昨日先扬后抑，全天来看，10年期国债、非国开、国开收益率分别上行8bp、7bp、9bp至3.49%、4.24%、4.17%；期货市场上，国债期货主力品种早盘上涨，午盘后出现回调，五年期与十年期国债期货对前一天收盘价分别下跌0.07%、0.14%。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/288352