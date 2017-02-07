媒体：央行出手对部分银行窗口指导 要求收缩放贷规模

据 澎湃新闻 2月7日报道， 央行近期开始对部分银行的放贷进行调控，要求不同程度地收缩信贷投放规模。

但也有银行人士称， 并未收到调控通知。

该报道提及， 上海某银行近日接到央行“窗口指导”，要求2月开始全口径大力度压降新增贷款规模，同时，现在包括对公和个人贷款在内的所有贷款项目都需要提前一个月报备，目前该行只有消费贷可以按时放款，其他都会延期1个月以上。

从近年的数据看，1月信贷规模往往呈冲高之势，而且过去三年的1月信贷年年递增。

2016年1月，新增人民币贷款2.51万亿元，同比多增1.04万亿元，而这一数据大幅超出历史同期均值水平。历史数据显示，2011年至2015年1月，新增人民币信贷均值为1.1万亿元。2015年1月，新增人民币贷款1.47万亿元，同比多增2899亿元；2014年1月，新增人民币贷款1.32亿元，同比多增2469亿元。

据多家机构预测，1月份信贷规模可能超2.5万亿元。

中金固收团队此前就指出，1月在走访银行类机构的时候，不少机构都表示1月份的信贷投放很快，甚至有可能超过去年1月2.5万亿的贷款量。

据中金公司近期发布的研报，考虑到银行1月“冲贷款”的季节性效应和旺盛的信贷需求，预计1月份新增人民币贷款规模为2.7万亿元。中金称：

《证券日报》援引兴业银行、华福证券首席经济学家鲁政委表示，2016年，金融机构贷款余额同比增长13.5%。2017年房地产销售增速可能低于2016年，进而拖累居民贷款增长。预计2017年贷款余额增幅可能放缓至13.1%，对应全年新增贷款规模约14万亿元。如果2017年贷款投放节奏与2016年相似，2017年1月份新增人民币贷款规模可能达到2.8万亿元。

天风证券分析师孙彬彬、高志刚曾在报告中表示，自1月16日起，春节间现金漏出、1月份企业所得税上缴、外汇占款流失、准备金上缴等多重因素叠加影响下，银行间资金面大幅度、持续紧张，其中准备金上缴因素反映的是银行1月份信贷投放规模较大，尤其是1月份月初投放规模超预期。

天风证券指出，虽然银行存在“早投放早收益”的贷款投放传统，但作为已经被银行和市场纳入预期的惯例，仍然对市场带来超预期冲击，反映出1月信贷投放与市场存在预期差的地方。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/288330