谷歌要把Google Play带入中国，为何选择与网易合作？

据两位知情人士透露，网易将联手谷歌成立合资公司，从而引进Google Play。目前，并不清楚此事是否已经达成最终协议。此前，其他几家科技公司也与谷歌进行过洽谈，但并没有形成什么结果。

“曲线救国”？

近几个月以来，谷歌通过给中国移动应用开发者提供各种活动和服务，从而尝试重返中国。如今，谷歌多年以来的重返计划可能要加速，因为公司正在与门户网站网易进行合作洽谈，为中国用户提供一个被审查过的Google Play。

在中国，谷歌想凭借一己之力推出自己Google Play的希望已经基本破灭。2016年，Google母公司Alphabet的CEO Eric Schmidt曾到访中国，他与一位中国互联网企业家交谈称，主要问题在于能够找到一家在业务和产品方面领先的公司帮忙从中斡旋，尤其是要调解一下中国监管层与谷歌的敏感关系。

除了私下寻找可以合作的优秀企业，谷歌高管称中国监管层对Google Play的批准权限也相当有限。今年1月，一位来自谷歌的经理表示，“被不断的延期并不能打消公司重返的决心。”如果Google Play获得监管层的批准，那也并不能保证会吸引大批的中国用户或者他们可以使用目前并不以使用的服务和内容，这是因为谷歌还必须要遵守中国的审查规定。同在今年1月，国家网信办启动互联网应用商店备案工作，以打击违法违规内容并加紧对内容的监管。

另外，谷歌高层曾向公司员工透露，公司也在积极寻找合适的机会将云业务带入中国。目前，并不清楚谷歌何时又将如何实现这一计划。但十分清楚的是，中国监管层在这一方面的审查也十分严格。

如果谷歌能够与网易结盟，那么将在很大程度上帮助公司克服监管方面的障碍。网易作为一家游戏公司，不像其他中国互联网巨头会与谷歌形成直接的竞争，所以是一个更为合适的合作对象。

目前，双方并未对此进行置评。

为何是网易？

创办于1997年的网易，是一家老牌的中国互联网公司。最初，公司专注于做搜索、邮箱和门户服务。随后，公司逐渐成长为了世界上最大的游戏公司之一。在中国的商业圈里，网易创始人丁磊是一个很有影响力的企业家。值得一提的是，公司还拥有一家有机猪场。在浙江举办的互联网大会上，丁磊曾邀请10位科技大佬享用。据胡润公布的2016年中国富豪排行榜，丁磊排名第六。

如今，中国已经超越美国，成为全球最大的游戏市场。在国内240亿美元的游戏市场中，网易和腾讯两家公司进行着激烈的竞争。在2016年第三季度，网易营收达到13.8亿美元，其中游戏贡献了70%的收入。据Newzoo公司数据，2016年12月，中国最赚钱TOP5安卓应用手游中，有三大游戏出自网易。

在中国之外，网易通过Google Play发布了多款游戏，但是网易没有自己的应用商店。在中国国内，这主要依靠竞争对手开发的应用商店。相比Google Play，这些应用商店向应用开发者收取更多的收入提成。作为谷歌重返战略的一部分，公司打算向中国的开发者收取更低的费用。

在中国，装有安卓系统的手机占到90%，因为华为、小米、OPPO和vivo这四大智能手机生厂商都在使用自己定制化的安卓操作系统。也就是说，使用这些手机的用户并不需要下载Google Play或其他如搜索、邮箱和地图等谷歌应用。

由于Google Play的缺席，中国市场中并没有一家独大的安卓应用商店。取而代之的是，有多家科技巨头自己开发的应用商店。据BigData的最新数据，中国最大的四家安卓应用开发者分别是腾讯、百度、阿里巴巴和360。App Annie数据也显示，预计到2020年，亚太区的移动应用下载量将达到1.65亿次，年营收增长将达到580亿美元，这比全球其他地区加起来的营收都高。

如果Google Play获得监管层的批准，这也并不能保证谷歌就可以在安卓应用商店市场获得绝大多数用户或取得主导地位。

据BigData数据，中国拥有最大的智能手机市场，有4.79亿用户使用安卓应用商店。这么巨大的应用商店市场，意味着oogle Play仍然有很大的机会。一位分析师分析认为，相比搜索、云存储和社交网络这些高度监管的业务，应用商店产生的数据都在中国，所以涉及的内容反而没那么敏感。

话说回来，中国监管机构已经与另一大国外应用商店--苹果的App Store“和平共处”多年。

来源：36氪

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