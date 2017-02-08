假如Google真的回来了，会带来哪些变化

2010 年 Google 宣布退出中国后，每隔一段时间便传出回归的消息。2016 年年底，Google 在北京举办开发者大会，并正式上线了开发者中国网站。在此之前，Google Play 进入中国的消息已经此起彼伏，甚至有人放出截图，称 Google Play 支持支付宝--目前在中国借助某些手段可以访问 Google Play，但不能购买应用，也不能在应用内支付费用。

The Information 透露，网易正与 Google 接洽，打算成立合资公司，来负责运营 Google Play 应用商店和谷歌的一些 APP，借此，Google 可以重返中国。不过文章中也提到，网易只是 Google 潜在的合作对象，双方并没达成实质协议。此前，谷歌已经与其他科技公司接洽，但都无疾而终。网易拒绝对36氪发表评论。但无论如何，在Google离去之后，这已经是最接近回归实质的一次传闻了。

如果只是作为应用商店回归，Google Play 的意义并没那么大。不过，在流量昂贵，大公司长期霸榜、甚至不少人靠刷榜耍流氓的环境下，它可能为中国的开发者带来一丝希望。

Bizman 未来商学院创始人郑嘉杰认为，Google Play 主要方便了独立开发者，“目前国内的分发渠道、安卓应用的流量费用都很贵，且不会对优秀优质的应用进行推广，这直接让小型的应用根本没有存活的可能。”相比之下，Google Play 拥有相对完善的审核机制和运营规则，能给独立开发者带来新的机会。

当然，更让人遐想的一点是 Google Play 回到中国，Google Play Services 很可能也一并回来，尽管可能以某种阉割的形式。

长期以来，中国应用和国外应用分裂、脱节，有人说在国外用的是 Android 手机，在国内则是安卓手机。二者的重要不同在于，中国应用没有加入 Google Mobile Service 的服务框架，所以中国应用推广到海外时候，会出现接口不一致等问题。因此，郑嘉杰也认为，Google Play 回到中国，会对创业者出海起到一定帮助作用。不过也有人认为，如果等 Google Play 入华才想出海的事情，那么这就已经晚了。

对普通用户来说，Google Play 回归让他们能够更方便地用上国外应用。知乎上，“银之”便格外期待 Google Play 中国版的数据能与国际版互通，这样很多应用可以直接在 Google Play 上购买正版，正版的优势在于，“你的应用数据被谷歌存储，可以随时卸载、安装 App，部分 App 设置都能同步。用魅族玩了某个游戏，换了小米又得重头来？Google Play 不但全 Android 通用，Play 游戏还可以有每个游戏的成就系统。”

而且，现在因为国内手机没有 Google Play Services，一些国外应用无法在国内手机上使用，Google Play 入华之后，国内消费者能够体验到更完善的 Android 生态。

当然，这一切都建立在 Google 能够顺利回归的基础上。目前来看，Google 不仅需要网易来帮它解决政策问题，还需要投入足够多的资源来换取市场份额。

在 Google 离开中国之后，快速增长的安卓手机失去了官方应用商店，豌豆荚、91 助手等替代品趁机崛起，随后手机厂商自带的应用商店又取代第三方渠道，成为用户下载应用的主要来源。网易也曾经推出自己的应用商店，但最后并没能活下来，如今它自己的游戏和应用，都需要在其他平台推广。

国内一家手机公司的员工告诉 36 氪，现在的 Google Play 已经不符合中国安卓手机用户习惯，“在国内应用商店，App 都是免费的，但 Google Play 上有大量收费应用，多数用户不会去那里下载。”他认为Google Play 进入应用分发市场，只是多了一个玩家，对现有格局不会有太大影响。

Google 确实离中国越来越近。近而彷徨。

来源：36氪，原创文章，作者：韩洪刚，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5063247.html