Elon Musk：特斯拉Model 3系不会有电池容量达到100kWh的版本

虽然已经拿到近40万订单，但我们对特斯拉Model 3的详细参数并不了解。这也引来了部分特斯拉粉丝长期在 Twitter 询问特斯拉CEO Elon Musk关于Model 3的消息。昨天，Musk终于受不了压力，忍不住对外公布，Model 3系不会有电池容量达到100kWh的版本。

一切始于1月4号的特斯拉投资者见面会，在那个会议上特斯拉宣布与松下联合研发的新型2170电池将用于制造Model 3电池组，同时又表示2170电池拥有比18650电池更高的能量密度，这让媒体忍不住猜测，特斯拉在Model S & X用18650电池已经实现了电池容量达100kWh的版本，那用利用能量密度更高的2170电池能否在体积更小的Model 3车体里实现100kWh甚至更高电池容量的版本呢？如果未来Model S & X电池组使用2170电池制造，后续是否还会有更高电池容量的版本推出？

昨天就有一位网友如此发问：如果我买了一台P100D，（在P110D推出后）我可以升级到最新款么？对此Musk回应：目前没有给Model S、X或3配置高于100kWh电池容量的规划，特斯拉重型卡车Semi一定会的，特斯拉电动皮卡可能会有吧。

注意Musk说的是没有“高于100kWh”的规划，所以又有网友不甘心的顺着刚才的话问，你这意思是不是暗示Model 3会有100kWh的版本？然而Musk再次击碎了粉丝的幻想：没有，会更低一点，（Model 3）轴距限制装不下100kWh的电池组。

对于网友继续追问Model 3最高电池容量是否为90kWh，Musk未再做回应，想必这是一个相对可能达到的数字。

去年，特斯拉投资者关系副总裁Jeff Evanson曾公开表示，特斯拉Model 3的基础版本会配备小于60kWh的电池组（通过软件解锁可以达到60kWh以上），那么我们大致可以得出，Model 3的电池组容量规格介于60kWh~90kWh。

对于Model 3来说，由于拥有比Model S & X更轻的车身和能耗更低的电动机，在相同容量的电池版本下，Model 3会有比后两者更长的续驶里程。Musk曾在Model 3发布会上表示，Model 3基础版本有215英里（约350公里）的续驶里程，而高配版本可以实现300英里（约480公里）的续驶里程，同时在价格上逐步从起售价3.5万美元延伸至Model S低配版的6万美元。

虽然Musk嘴上把Model 3没有100kWh的原因归结为轴距过小，但我们也有理由相信，对于性能上稍有缩水，内饰设计反而很有可能反超Model S & X（参照36氪之前的报道《特斯拉Model 3进展》）的Model 3，如果性价比太高，反而会损害自家高端产品的竞争力。这恐怕也是一个不容忽视的原因吧。

有趣的是，虽然后起的豪华电动汽车比如Lucid Air高配版和FF91把理论续驶里程双双提升到1000公里，但特斯拉显然认为，超600公里足矣。你们觉得多长距离可以彻底治愈你的续航焦虑症呢？

我是36氪汽车小组记者郑晓康，关注特斯拉、无人驾驶、新能源车、车联网、出行及后市场，欢迎直接与我联系，微信：15735104947

原创文章，作者：GentlemanZ，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5063250.html