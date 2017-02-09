十周年纪念版价超一千美元 新一代iPhone可能长啥样？

转眼又到 苹果 粉为新一代 iPhone 手机攒钱的时候了。 苹果 将于今年秋季推出全新设计的“10周年纪念特别版” iPhone 8（或称iPhone X），价格据称将超过1000美元。

苹果今年将推出三款新手机，价格最为昂贵的一款iPhone8将有拥有有机屏幕（OLED），内存或闪存容量将会提升，拥有更强大电池，颜色是黑色。下图为粉丝绘制的新款苹果手机概念图（图片来自YouTube/ConceptsiPhone）

根据Fast Company报告，新款手机将采用5.8英寸的OLED屏幕，覆盖整个手机正面；金属边框将采用不锈钢锻造，背面则是玻璃制造。屏幕将内设Home按键和指纹感应，可能还会去掉两侧的电源键和声控键；依然会像iPhone 7 Plus一样拥有双摄像头。

韩国产业链此前的消息称，三星已经获得了苹果十周年版手机的1亿块有机屏幕订单，据说这些屏幕为塑料基板，意味着它们将是曲面屏。

这款手机还将配有由Lumentum供应的3D感应科技。但目前这种技术将用在什么地方还不得而知，可能会用于识别用户身份，也可能设在摄像头中令照片拥有更清晰的分辨率，甚至还可能是为了用于增强现实技术（AR）的应用。

价格最贵的iPhone 8预计将超出1000美元，考虑到当前256GB的iPhone 7 Plus售价已经高达969美元，新款手机超出这一价位也是理所当然的。而新手机所用的OLED屏幕造价将是当前苹果手机所用LCD屏幕的两倍。新手机还将升级内存，在强势美元的影响下，更新内存相对更贵。

此外，苹果可能还将推出常规更新的4.7英寸iPhone 7s和5.5英寸iPhone 7s Plus，但这两款手机都仍将沿用传统的LCD屏幕。部分苹果手机将使用英特尔制造的调制解调器（modem）。

新款手机预计仍将在秋季推出。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/288821