特斯拉Model 3究竟什么时候量产？传将于2月20日实验性投产

特斯拉在声明中表示，在工厂停产期间，为后期顺利推进Model 3量产计划，特斯拉将为现有的涂装车间增加产能，并对工厂其他设备进行一般性维护。

虽然外界一直在质疑特斯拉Model 3最早在今年7月底量产的激进计划，但特斯拉内部似乎一直有条不紊的推进着既定方案。特斯拉今天发表声明，称将在本月利用一个星期的时间来为特斯拉加州弗里蒙特工厂安装Model 3的生产设备。此外，消息人士向路透社报道，特斯拉将在2月20日启动Model 3的实验性投产。

升级后的生产线将按照原计划在今年年底开始试行Model 3的量产，以支持实现2018年年产50万辆汽车的产能增长计划。

施工许可证追踪网站Buildzoom上显示，特斯拉最近获得了扩建其涂装车间和投资用于Model 3生产设备的拆卸改造的施工许可，可以佐证特斯拉上文中的声明。

Buildzoom上的特斯拉施工许可证

除了此次声明中提及的内容，在浏览Buildzoom上公布的特斯拉其他施工许可证时，我们还有一个意外收获--

这个施工许可证是施工计划投资用于汽车冲压线产线，我想起在1月4日召开的特斯拉投资者见面会上，Musk上来先表明了对Model 3年底量产的乐观预期后，还提到“目前Model 3 的电机、电控系统、传动系统和其他电子技术进展顺利，但在座椅和车身冲压设备方面仍有着不小的困难。”，看来，此次投资很明显就是为解决Model 3冲压难题了。

冲压线施工许可

停产扩建的做法在特斯拉不是第一次了，2014年7月初，特斯拉宣布弗里蒙特工厂停产，预计8月4日恢复运转。特斯拉发言人Simon Sproule表示，该停产计划为进行设备升级和引入Model X生产线，整体耗资约1亿美元，主要涉及工厂厂房和总装线。升级完毕后，工厂的整体产能将提高25%。这次停产扩建不过是特斯拉“故伎重演”罢了。

此外，路透社报道，有消息人士向其透露，特斯拉将于2月20日启动Model 3的实验性投产，此举意在测试Model 3的装配生产线和汽车零部件质量。因此可能不会大规模投产。如果2月20日顺利完成了Model 3的实验性投产，在两天后，也就是2月22日的特斯拉财报电话会议上，特斯拉管理层将可以更加全面的回答投资者关于Model 3量产的详细问题。一位熟悉特斯拉生产计划的匿名人士表示：“没有什么比试产Model 3更难激励特斯拉粉丝和提振华尔街投资者信心了。”

路透社联系了特斯拉，特斯拉发言人拒绝就实验性投产发表意见。

Musk去年5月曾经告知股东，由于Model 3没有像Model X的鹰翼门那样复杂的阻碍量产计划的设计，定于今年7月底的量产能否顺利实现将主要取决于供应商的配合。去年7月，Model 3的全部设计工作已经完成。

不过即使在设计工作完成后，汽车制造商也会对设计进行微调，调整原因通常是出于安全性、适应量产需求的考虑，一位消息人士上周表示，截止目前，Model 3的设计调整工作仍在进行中，这可能会阻碍产能的提升，特斯拉同样拒绝了就设计是否仍在完善发表意见。

特斯拉在Model S和Model X上双双出现过生产交付延迟和初期质量问题，这引发了分析师对Model 3的担忧。摩根士丹利的Adam Jonas在1月19日表示，他预计Model 3的量产时间将延迟到今年年底。

说回工厂扩建计划，这次停产扩建是在去年10月的特斯拉工厂扩建计划申请获批基础上进行的，去年10月，加州弗里蒙特规划委员会收到特斯拉提交的申请，特斯拉申请在现有450平方英尺建筑面积基础上额外增加460平方英尺土地面积，随后弗里蒙特规划委员会批准了该项申请。

但此举在当时引发了争议，据彭博社报道，《凯利蓝皮书》执行编辑Karl Brauer称，特斯拉不仅需处理SolarCity收购案，扩建超级电池工厂Gigafactory，还要面临弗里蒙特工厂扩张带来的巨大挑战，“未来一到两年，马斯克的任务十分艰巨，”Brauer继续说道：“虽然他解决了工厂扩建的场地条件，但这往往是整个扩建过程中最轻松的环节。”

此外，抠门老板Musk为了弥补停产扩建损失的产能，制定了一个弥补计划。特斯拉发言人表示：工厂停产不会对第一季度生产和交付数量产生重大影响，将通过增加弗里蒙特工厂的工作日来弥补那些受施工影响的产能，以保证订单交付流程的正常进行。

一面是分析师和投资者的频频质疑，一面特斯拉似乎在稳步推进着量产计划，让人逐渐对2月22日的财报会议备感期待，而对于Model 3订单持有者来说，听到量产计划正稳步推进应该会有个好心情吧！

来源：36氪， 原创文章，作者：GentlemanZ，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5063356.html