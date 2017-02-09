iPhone 8售价可能高达1000美元：因为它加入了这些黑科技

由于256GB版本的iPhone 7 Plus售价为969美元，而新的iPhone 8将会配备新的OLED显示屏等更多功能，所以这一价位并不十分出人意料--OLED屏幕的显示效果更好，而且可以覆盖整个手机正面，但成本可能是现有iPhone使用的液晶显示屏的两倍。

新的iPhone内存也有可能较目前的iPhone7有所升级，由于美元走强，内存价格也已有所上涨。

现在5.8英寸版iPhone可能命名为iPhone 8，但也有人认为可能取名为iPhone X。

知情人士表示，这款新手机的外形可能像是一块光滑的黑石头。除了5.8英寸版iPhone 8外，苹果还有可能推出4.7英寸的iPhone 7s和5.5英寸的iPhone 7s Plus。台湾凯基证券分析师郭明祺在去年11月的研报中预计，只有iPhone 8可能配备OLED屏幕，其余机型仍将沿用液晶显示屏。

同时他还表示，苹果一直在预订大量OLED显示屏产能，导致很多规模较小的手机生产商供货趋紧。这一市场的规模目前很小，只有三星和少数几家亚洲厂商可以生产OLED显示屏，而能够满足苹果质量要求的目前只有三星。

与之前的iPhone 7 Plus一样，5.5英寸和5.8英寸的iPhone都将配备双摄像头。

按照之前的传言，iPhone 8的侧面可能采用不锈钢材质，成本低于目前的iPhone使用的铝。知情人士称，iPhone 8背面有可能使用玻璃材质而非金属材质，这一点与之前的传言相同。

知情人士表示，苹果一直希望去掉实体Home键，将其转移到显示屏下方，从而把实体Home键变成触摸键。知情人士称，这项技术仍在发展，但苹果有可能在iPhone 8中使用新的Home键，这有可能成为有史以来功能最为丰富的iPhone。

iPhone还有可能取消侧边按钮，代之以金属内的触控镶嵌物。

知情人士称，苹果一直在与Lumentum合作（这家公司是在JDS Uniphase 2014年分拆后成立的）开发3D感应技术，希望将其应用于新的高端手机。目前还不清楚这项技术将会如何应用。有可能用于人脸识别，也有可能用来为摄像头提供更好的成像效果，还可能以增强现实应用的形式呈现出来。

iPhone 8的电池可能大于目前的iPhone 7，但具体规格目前尚不清楚。

英特尔之前成功将该公司的调制解调器芯片整合到部分iPhone 7中，而该公司的新款7480 LTE调制解调器也有可能安装到部分新iPhone中。高通也有望为部分新iPhone供应调制解调器。知情人士称，苹果今年1月已经选定了RF技术的供应商。

但知情人士称，关于iPhone将加快今年手机生产计划的传言并不属实，因为供应端那里并没有任何证据支撑这一传言。苹果今年年初的确试产了多达10万部iPhone，这可能给供应商构成压力，因为该公司经常向其索取免费零部件用试产。新iPhone的生产通常在5月开始，8月全面投产。

按照惯例，苹果有望于今年秋天发布新iPhone，此后很快就会正式销售。

与以往一样，苹果随时都有可能调整功能和配置，甚至在生产周期的末期也会采取这些措施。所以上述功能都有可能发生变化。（思远）

来源：新浪科技