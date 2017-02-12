美国新任卫生部长Tom Price就职，将废除“奥巴马医改”

宣誓仪式几个小时前，美国参议院在延至10日凌晨才结束的表决中以52比47票批准普莱斯出任这项内阁职务，领导庞大的卫生及公众服务部。

2011年，普莱斯曾表示：“医改的目的是提高可得性、支付能力、质量、响应能力和创新，而奥巴马的平价医疗法案做不到任何一点。”

“奥巴马医改”全称是患者保护与平价医疗法案(Patient Protection and Affordable Care Act)，由奥巴马在2010年3月签署生效。该法案的受益方主要是处于医保体系之外的低收入群体。然而，医改实施以来，反对声不断。反对者认为医疗成本上升使得许多人的医保支出大幅增加，并引发了中产阶级的不满。

特朗普自竞选以来，一直宣称一旦上任就要废除奥巴马医改法案，同时制定一项新的医改法案进行替代，其上任后签署的第一道行政令就是叫停“奥巴马医改”。如今，作为新任卫生及公众服务部长，62岁的普莱斯将领导废除“奥巴马医改”。

参议院多数党领袖、来自肯塔基州的麦康奈尔参议员评价说，普莱斯几乎比任何人都更了解健保政策，他将帮助稳定因“奥巴马医改”而受损的健保市场。

麻萨诸塞州民主党籍国会参议员伊丽莎白·沃伦说：“美国人民理应拥有一位能帮助更多美国人获得优质、平价医保的卫生及公众服务部长，而不是一位支持废除'平价医改'却提不出替代方案的人。”

共和党人说，他们希望取代“奥巴马医改”，但是他们还没有就替代方案达成一致。

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