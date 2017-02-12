库克回应苹果AR眼镜传闻：AR像iPhone中的芯片一样，并不属于独立产品

不过在本周五接受《独立报》David Phelan采访时，苹果公司CEO库克对该传闻予以否认：“在我看来，AR就像是iPhone中的芯片一样，并不属于独立产品--而是一项核心技术”。这可能意味着尽管苹果正在积极投资增强现实技术，但苹果或许是打算将AR技术引入其部分应用，例如相机应用亦或底层技术。

“这是一种必然的趋势性结果，”Loup Ventures公司创始人Gene Munster此前在接受采访时表示：“正如当初iPhone正式推出之前所引发的一系列讨论一样，厂商开始透露其能够在手机市场内实施哪些举措，而在Apple Watch正式面世前，厂商亦会讨论可穿式式设备与腕戴产品。”

近两年，苹果接连在海外设立了研发中心，并且收购了多家AR初创企业。除了日本之外，苹果还在英国、以色列、印度、中国、越南等地都已设立或者宣布设立了十余个规模不等的研发中心，落户于当地的高科技中心城市。

当然，这已经不是Cook第一次表达其对于AR技术潜力的支持态度。早在去年10月，他就曾经表示，世界范围内“相当一部分”群体将“每天享受AR体验”。

“AR还需要一段时间才能发展成熟，眼下还面临着大量相当困难的技术挑战，但它的影响势必深渊，而我们则会高度关注其何时实现、如何将其深层融入生活。我们将依赖于AR技术，正如我们已经很难想象当初没有手机的日子一样。”库克表示。

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