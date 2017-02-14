微软亚洲研究院的常务副院长马维英离职，或出任今日头条AI实验负责人

根据 相关资料 ，马维英博士于1990年本科毕业于台湾清华大学电气工程系，之后于1994年和1997年分别获得美国加州大学圣芭芭拉分校（UCSB）电气和计算机工程系硕士和博士学位。1997年开始一直在美国 惠普 实验室从事多媒体自适应传输和移动因特网的分布式多媒体服务系统的研究。2001年加入微软亚洲研究院。攻读博士学位期间，马维英博士负责开发的互联网图像检索系统Netra被认为是最具代表性的图像检索系统之一。迄今为止，马维英博士已经在互联网搜索、信息检索、数据挖掘、自适应内容传输和移动访问等领域发表了250余篇论文。

离职之前，马维英 Wei-Ying Ma是 微软 亚洲研究院的常务副院长，曾负责互联网搜索和数据挖掘、自然语言计算以及人机交互等领域的研究工作。

目前关于马维英离职后的去向暂不得知。36氪从知情人士获得的信息称，其已加入今日头条，出任副总裁，管理今日头条AI实验室。

根据新浪科技消息，马维英离职后，微软亚研院首席研究员、自然语言计算组主任周明和人工智能方面的首席研究员刘铁岩将升入（STL）高级管理团队，担任副院长级别职务，但微软亚洲研究院方面暂无说明和回应。

Update：

36氪已从今日头条证实马维英加入的消息，但具体职位对方暂未公布。

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