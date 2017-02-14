《华尔街日报》：美国正考虑新策略 避免给中国贴上汇率操纵国标签

上周，《人民日报》指出，“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”原则理当继续作为中美双方的基本遵循：

得益于两国几代领导人的不懈努力和双方持续的战略沟通，多年来，中美已形成了不断拓展合作和建设性处理分歧的传统，总结出了发展中美关系的重要经验：无论遇到什么困难和挑战，双方应始终以合作而非冲突对抗的方式共同应对；双方应充分尊重对方关切，不能挑战对方的核心利益；双方应共同努力，摒弃“零和游戏”和冷战思维，在合作中追求互利共赢。

合作，也只有合作能使共同利益最大化。明智的选择，当是推动中美各领域交流合作不断取得新进展，为实现各自重要国内议程创造良好的外部条件，为世界和平与发展继续作出重要贡献。