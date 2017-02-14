《华尔街日报》：美国正考虑新策略 避免给中国贴上汇率操纵国标签

《华尔街日报》报道，美国正在考虑新汇率策略，在阻止中国利用汇率贬值获取出口优势的同时，避免与这个最大的贸易伙伴国发生直接冲突。
根据该报道，在新策略中，美国商务部长将把任何汇率操纵定义为不公平补贴，而不是单给中国贴上汇率操纵国的标签。随后，美国公司可以自行向美国商务部提出针对中国或其他国家的反补贴申诉。
“就目前而言，美国会避免就中国'操纵汇率'提出对抗性说法。此举或意味着，特朗普政府对中国立场正在软化。”该报道补充道。
特朗普竞选以来，多次声称要将中国列为汇率操纵国，并称将开展贸易战。对此，《人民日报》刊文称，合作是中美两国唯一正确选择。
上周，《人民日报》指出，“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”原则理当继续作为中美双方的基本遵循：
得益于两国几代领导人的不懈努力和双方持续的战略沟通，多年来，中美已形成了不断拓展合作和建设性处理分歧的传统，总结出了发展中美关系的重要经验：无论遇到什么困难和挑战，双方应始终以合作而非冲突对抗的方式共同应对；双方应充分尊重对方关切，不能挑战对方的核心利益；双方应共同努力，摒弃“零和游戏”和冷战思维，在合作中追求互利共赢。
合作，也只有合作能使共同利益最大化。明智的选择，当是推动中美各领域交流合作不断取得新进展，为实现各自重要国内议程创造良好的外部条件，为世界和平与发展继续作出重要贡献。
来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/289727