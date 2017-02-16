概率升至30% 美国通胀飙升后高盛立即上调3月加息预期

由于美国周三出炉的通胀数据十分“亮眼”， 高盛 再度上调了 美联储 加息概率，3月加息概率升至30%，并且将6月之前加息至少一次的概率上调至90%。

高盛 首席经济学家Jan Hatzius称，坚实的CPI数据可能会带来下一次加息， “ 我们已经将FOMC 3月加息的概率从20%提高至30%。”而且，高盛将6月份之前 美联储 加息至少一次的概率上调至90%，之前为85%。

鉴于超预期的CPI, PPI、零售销售数据，高盛预计，美国核心PCE（个人消费支出）将环比增长0.31%，同比增1.8%，这一数据将于3月1日出炉。

高盛表示，将美联储3月加息的概率从20%上调至30%。无论美联储在未来两个FOMC会议（3月、5月会议）中加息还是等到6月，预计加息的概率是差不多的。高盛将美联储5月加息的概率维持在20%不变，并且将FOMC 6月加息的概率从45%调降至40%。

高盛称，2017年年中之前，美联储至少加息一次的概率很高，预计达到90%。

在美联储主席耶伦周二出席国会听证会后，高盛认为，从耶伦的言论来看，某种程度上，耶伦对近期收紧货币表达的支持力度比高盛此前预期的大。高盛将今年3月美联储会议加息的预计概率由15%升至20%，预计5月和6月会议加息的概率分别维持在20%和45%不变。

此外，高盛当时还表示，耶伦周二的言论让美联储今年6月以前至少加息一次的累计概率达到85%。

期货市场利率显示，市场预计美联储3月加息的概率为26.6%；5月加息的概率为42.6%；6月则有45.2%的可能加息。

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/290140